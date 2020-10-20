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Son dakika haberi: 'den 'Lozan' vurgulu 2 ayrı ilanı daha!

Son dakika haberine göre, , 'nde yeni yayınladı. Semadirek, Limni ve Bozbaba Adaları'nın Lozan Barış Antlaşmasıyla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 23:52 Son Güncelleme: 21.10.2020 00:09 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye'den 'Lozan' vurgulu 2 ayrı NAVTEX ilanı daha!

Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının, 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberi: Türkiye'den 'Lozan' vurgulu 2 ayrı NAVTEX ilanı daha!
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