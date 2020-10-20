Son dakika haberi: Türkiye'den 'Lozan' vurgulu 2 ayrı NAVTEX ilanı daha!
Son dakika haberine göre, Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX yayınladı. Semadirek, Limni ve Bozbaba Adaları'nın Lozan Barış Antlaşmasıyla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 20.10.2020 23:52Son Güncelleme: 21.10.2020 00:09ABONE OL
Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının, 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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Son dakika haberi: Türkiye'den 'Lozan' vurgulu 2 ayrı NAVTEX ilanı daha!