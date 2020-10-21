Son dakika! Türkiye'den 'Lozan' vurgulu 2 ayrı NAVTEX ilanı daha | Video

Son dakika haberine göre, Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX yayınladı. Semadirek, Limni ve Bozbaba Adaları'nın Lozan Barış Antlaşmasıyla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.

Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının, 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.