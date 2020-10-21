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Gazeteci Bekir Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı

Üç yıldır kanser tedavisi gören Gazetesi yazar , 'da defnedildi. Bekir Coşkun'un kızı Ebru, oğlu Tolga ve eşi   tabutun başında resmine sarılarak ağladı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 21.10.2020 12:52 ABONE OL
Gazeteci Bekir Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı

Sözcü Gazetesi yazarı, gazeteci Bekir Coşkun, 75 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Coşkun, önceki gün Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Coşkun'un cenaze namazı Ankara Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından naaşı dün gece Şanlıurfa'ya getirildi.



Çoşkun'un cenazesi Karaköprü ilçesine bağlı Tülmen Mahallesi'nde getirildi. Cenaze namazına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bekir Çoşkun'un il dışından gelen gazeteciler arkadaşları, CHP Şanlıurfa teşkilatı, ailesi, yakınları katıldı.



Çoşkun'un kızı Ebru, oğlu Tolga ve eşi Andree Coşkun tabutun başında resmine sarılarak ağladı. Burada kılınan öğlen namazın ardından mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

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Gazeteci Bekir Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı
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