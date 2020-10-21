SON DAKİKA HABERİ… HDP ve PKK’nın devletçilik oyunu ve çocuk kaçırma sorumlusu deşifre oldu!

ERKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI VE HER ŞEYİ ANLATTI

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanan PKK'lı bir teröristin ifadesi, HDP'nin PKK'ya eleman temin ettiğini bir kez daha belgeledi.

KAPISINDA GENÇLİK KOLU YAZIYORDU!

PKK'lı itirafçı, örgüte katılmaya karar verdiğinde arkadaşının kendisini o dönemdeki BDP İl Başkanlığı binasına götürdüğünü anlatan terörist, "Kapısında 'Gençlik Kolu' yazan odaya girdik. İçeride Hülya Ertaş vardı. PKK'ya katılmak istediğimizi söyledik. Bizimle yaklaşık yarım saat muhabbet ederek neden örgüte katılmak istediğimizi sordu.