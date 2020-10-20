Son dakika... Evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden HDP'li Remziye Tosun'a soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen son dakika kararıyla, HDP'nin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklara hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı. Tosun terör örgütü ve HDP tarafından kaçırılan evlatlarını bekleyen gözü yaşlı ailelere 'Köpekler' demiş ve büyük tepki çekmişti.

EVLADI KAÇIRILAN AİLELERE İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ HAKARETLER

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, HDP'li vekil Remziye Tosun ailelere, ''Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi'' şeklinde hakaretlerde bulundu.

SON DAKİKA REMZİYE TOSUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu gelişmeler üzerinde HDP'li Remziye Tosun hakkında inceleme başlatan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmasına karar verildi.

"EVLADIMIZI SİZ KAÇIRDINIZ"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklara hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.

HDP'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugün aralarında Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un da aralarında bulunduğu bir grup partili il başkanlığında toplandı. HDP'liler kutlama yaparken, aileler evlatlarını Milletvekili Remziye Tosun'dan istedi. Binadan çıkan Tosun'a doğru yürüyen aileler, "Evladımızı siz dağa gönderdiniz, çocuklarımızı istiyoruz" diye tepki gösterdi. Aracına doğru giden Remziye Tosun, araca binmekten vazgeçip üzerine doğru yürüdüğü ailelere, hakaret edip, tehditler savurmuştu.