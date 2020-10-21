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Son dakika: Sağlık Bakanlığı korona virüs görülme sıklığı araştırmasını Türkiye genelinde başlattı!

Korona virüs ile mücadele ülke genelinde hassasiyetle yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldığını, 1894 kişiye hastalık tanısı konulduğunu ve 74 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığınca Türkiye İstatistik Kurumu () iş birliğiyle ülke çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülme sıklığının belirlenmesine yönelik tarama çalışmasının ikincisi başlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 10:18 Son Güncelleme: 21.10.2020 10:30 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı korona virüs görülme sıklığı araştırmasını Türkiye genelinde başlattı!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ulusal düzeyde hastalık prevalansını (görülme sıklığı) ve geçirilmiş hastalık düzeylerini saptamak amacıyla başlatılan kesitsel çalışmanın veri toplama süresi 5-15 gün olarak belirlendi.

15-30 Ekim 2020'de yapılan çalışma, illerin büyüklüğü ve hanelerdeki kişilere ulaşma süresiyle ilgili olarak değişkenlik gösterebilecek. Araştırma, Türkiye'deki tüm illeri ve tüm yaş gruplarını kapsıyor.

TÜİK tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlendi. Buna göre Türkiye genelinde ulaşılması gereken toplam hane sayısı 31 bin 280.

SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİ ALINACAK

Büyük illerden İstanbul'da 5 bin 380, Ankara'da 2 bin 310 ve İzmir'de 1810 hane; küçük illerden Bayburt'ta 30, Tunceli'de 40, Ardahan, Gümüşhane ve Iğdır'da da 50 hane ziyaret edilecek.

Filyasyon ekiplerince yürütülecek araştırmada kişilerden kan ve Kovid-19 Rehberi'ne uygun olarak sürüntü örneği alınacak.

Ulaşılan her haneden çalışmaya 1 kişi katılacak. Türkiye'de koronavirüs prevalansı ve geçirilmiş hastalık düzeylerinin doğru şekilde saptanabilmesi için kişiler haneden rastgele seçilecek.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı korona virüs görülme sıklığı araştırmasını Türkiye genelinde başlattı!
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