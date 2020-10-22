FETÖ’cüleri aday gösterdiler

Bir süre önce kurucusu olduğu İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye geçen Manisa milletvekili Tamer Akkal, Ümit Özdağ'ın iddialarını doğrular açıklamalarda bulundu. Manisa'dan milletvekili adayı olduğunda bir profesör doktorun birinci sıraya aday düşünüldüğünü belirten Akkal, şunları söyledi: "Kendisinin FETÖ'nün Amerika'daki bir üniversitesinin kurucusu olduğunu öğrendim. Adaylarımızın içinde Manisa'da kendisinin FETÖ'den soruşturma geçirdiğini, yurtdışına çıkış yasağı olduğunu bildiğim bir şahıs daha vardı. İşin içerisinde sadece FETÖ değil, Sorosçular vardı. Kurucular kurulunda dahi HDP'ye yakınlar vardı. Marjinal gruplara üye olanlar vardı. Devlet ve millet karşıtı örgütlerin üyeleri vardı. Belki bunların içerisinde en güçlüsü FETÖ'ydü." ANKARA