Hain Yaver Ali Yazıcı'ya müebbetin gerekçesi açıklandı

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi, Anayasayı ihlal ve iki polis memurunun şehit edilmesine yönelik davada 18 yıl hüküm giyen Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Ali Yazıcı için yerel mahkemenin cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince cezanın az olması nedeniyle bozulmuştu. Tekrar ele alınan dosyada daha önce "suikasta yardım ve yataklık ettiği" gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verilen Ali Yazıcı'nın olayın aslî faili olduğu hükmedilerek cezası müebbet hapis cezasına çevrildi. Aynı davada müebbet hapis cezası alan Dalaman Deniz Hava eski Üs Komutanı Cenk Bahadır Avcı da suikast girişimi suçundan beraat etmişti. Avcı'ya 'Anayasa'ya ihlal ve darbeye yardım ve yataklık' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme verdiği kararda takdir hakkını kullanarak ceza indirimi yapmadı.

Temmuz ayındaki karar duruşmasının ardından gerekçeli kararını kaleme alan Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göre Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanı Başyaveri olmasına rağmen, 15 Temmuz gecesi boyunca Cumhurbaşkanı ile hiçbir şekilde temas kurup emir ve talimatlarını isteme gereği duymadı. Yazıcı'nın darbeci askerlerle eylem ve fikir birlikteliği içerisinde olduğu değerlendirmesi yapılan karara göre, darbe girişimi kapsamında Cumhurbaşkanına suikast suçunun planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan ve başyaver olan Yazıcı'nın suikastin başarıyla tamamlanması bakımından yapılan iş bölümünde yer aldı.

SUİKAST GİRİŞİMİNE İŞTİRAK ETTİ

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yeri kesin biçimde tespit edip, Ankara'dan aracıyla yola çıkarak, suikast eylemini gerçekleştirecek timin hareket noktası olan İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne gelip bu bilgiyi suikast timine ulaştırdı. Tim, bu bilgi doğrultusunda eylen planını değiştirdi. Yazıcı bu şekilde eylemin başarıya ulaşması bakımından etkin rol alarak, Cumhurbaşkanı'na suikast suçuna asli fail olarak katıldı.

Ali Yazıcı'nın 15 Temmuz'da ne yaptığına tek tek yer veren gerekçeli karardaki diğer bazı detaylar şunlar:

Yazıcı, 15 Temmuz sabahı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına giderek, dönemin Muhafız Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın talebi üzerine kendisine bağlı havacı ve karacı yaverlere Cumhurbaşkanı'nın nerede tatil yaptığını öğrenmeleri için talimat verdi.

* 16 Temmuz akşamı Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması planlanan futbol organizasyonu nedeniyle kendisi ve emir astsubayı için daha önceden aldırdığı uçak biletlerini iptal ettirdi.

* Muhsin Kutsi Barış ile sık sık telefonla konuşan Yazıcı, 00.00-00.30 sıralarında Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne vardı. Suikast timinin başındaki Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in başında bulunduğu tim ise saat 23.00 sıralarında silahlandı.

* Çiğli 2. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı olan Albay Ramazan Elmas'ın makam odasına giderek Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otel bilgisini Gökhan Şahin Sönmezateş'e ulaştırdı. Sönmezateş de o ana kadar Cumhurbaşkanı'nın Okluk Koyu'nda bulunduğunu düşünerek operasyon planını değerlendirmekte olan Şükrü Seymen'e ve timine planın değiştiğini söyledi ve otelin koordinatlarının temini için çalışma başlattı. Bu bilgi doğrultusunda eylem planları yenilendi.