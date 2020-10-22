Kütahya Savcısı’na ağır darp! 13 kişilik bir grup tarafından tekme tokat dövüldü

İstanbul Bahçelievler'de ilginç bir olay meydana geldi. Çalışlar'da bulunan bir kafede gecenin ilerleyen saatlerinde oturan Kütahya Cumhuriyet Savcısı H.Ş., 'Kadir Y.' isimli bir kişi tarafından çağrıldığını öğrendi. Savcı H.Ş., şahsın yanına gitti. Burada 13 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Savcı, tekme-tokat darp edildi.

"13 KİŞİ İLE SALDIRDI"



Olay dün gece 02:00 saatlerinde İzzettin Çalışlar Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Kütahya Savcısı H.Ş. kafede oturmakta iken tanımadığı bir şahıs yanına geldi. Savcıya 'Kadir Y. seninle görüşmek istiyor' dedi. Bunun üzerine Savcı şahsın yanına gitti. Burada Kadir Y. ve 13 kişilik kimliği belirsiz şüphelileri gördü. Burada şüpheliler Savcı H.Ş.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI



Saldırı sırasında iddiasına göre tehdit edilen ve ağır hakaretlere uğrayan Savcı, olay sonrası Dr. Sadi Konuk Bakırköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü olduğu için bir süre ifadesi alınamayan H.Ş.'nin bir süre sonra ifadesine başvuruldu. Darp sonrası sol gözü kapanan savcının vücudunun sağ tarafını hissetmediği bilirildi.

"DARP NEDENİ SAVCI OLMAM"



Savcı H.Ş. ifadesinde ayrıca; Kadir S. ile tanıştığını, ailesinin suç geçmişi nedeniyle kendisinden nefret ettiğini, bu nedenle yanına çağırdığında saçma bir soru sorarak 12-13 kişilik bir grupla darp edildiğini kaydetti. Kendisine silah çektiklerini, ölümle tehdit edildiğini ifade etti. Ağır hakaret ve küfürlerle darp edildiğini, bunun tek nedeninin kendisinin Cumhuriyet Savcısı olmasından dolayı olduğunu anlattı.

Savcı, şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

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