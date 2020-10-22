Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Vural: Türkiye'nin en büyük başarısı Deksametazon oldu

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz hafta, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında sadece 'Deksametazon' isimli ilacın, durumu şiddetli olan hastalarda etkili olduğunu, 'Remdesivir', 'Hidroksiklorokin' ve AIDS tedavisinde kullanılan 'Lopinavir/ritonavir' bileşiminin, Covid-19 kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığının ortaya çıktığını açıkladı.

'BAKANLIĞIN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR VAR'

Doç. Dr. Vural, DSÖ tarafından yapılan açıklamayı değerlendirdi. Doç. Dr. Vural, hidroksiklorokin ile ilgili etkili olmadığı yönünde çok yayın çıktığını, genellikle olumlu verilerin olmadığını söyledi. Doç. Dr. Vural, "Ama ilk başlarda mart-nisan ayındaki verilerin hidroksiklorokinin faydalı olduğu yönündeydi. Remdesivir ile ilgili Amerika'da çıkan ilk yayınlarda hastaneye yatış sürecini azalttığı, son yayınlarda da ölüm üzerinde etkili olabileceği şeklinde veriler vardı. DSÖ'nün çalışması onun da çok bir etkisinin olmadığını gösterdi. Bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar var. O çalışmaların da sonuçlarını beklemek lazım. Türkiye verilerinde ne göreceğiz, beklemek lazım" dedi.

'VERİLERİN YAYIMLANMASINI BEKLEMEK LAZIM'

Bakanlık tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına göre mutlaka protokolde bir güncelleme yapılacağını belirten Doç. Dr. Vural, "Sağlık Bakanlığı da Bilim Kurulu da bunu dikkate alacaktır. Takip ediyordur; ama kendi hasta verileri de ellerinde, biraz Türkiye verilerine göre de hareket ediyor olabilirler. O verilerin yayımlanmasını beklemek lazım. Sonuçlara göre bakıp değerlendirmek lazım. Muhtemelen bu pandemi bittiğinde asıl tedavi şemalarını çıkarmış olacağız, bu da işin doğalı" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BAŞARISI

Doç. Dr. Vural, DSÖ Genel Direktörü'nün en etkili diye açıkladığı 'Deksametazon' isimli ilaca ilişkin, "Deksametazon, yatan hastalarda etkili oluyor. Enfeksiyon sonucu oluşan veya sitokin fırtınası da diyebiliyoruz, akciğerlerde, farklı organlarda hasarı bastıran bir ilaç. Çok eski bir ilaçtır, on yıllardır kullanılan bir ilaçtır. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de pandeminin başından beri bu tür hastalarda kullanılan bir ilaç. Rutin protokollerde olan bir ilaç. Belki de Türkiye'nin en büyük başarısı sağ kalım açısından, bu ilacı önceden protokole sokması oldu. Pandeminin ilk aylarından beri kullanıyoruz" diye konuştu.