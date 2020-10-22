Son dakika: İlave TV adıyla Youtube’da yayın yapan Arif Kocabıyık itiraf etti: Kendim istifa ettim

YİNE YALAN SÖYLEDİ

Son dakika haber: Antalya merkezli ve sosyal medyadan yayın yapan 'İlave TV' isimli Youtube kanalından yaptığı devlet ve hükümet aleyhine konuşturan halkı kışkırtan 37 yaşındaki Arif Kocabıyık, CHP'nin kadrolu bankamatik işçisi olduğunu ortaya koyan haberin SABAH'ta çıkması üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı. Yaşı 37 olmasına rağmen 20 yıldır Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlikçi olarak görev yaptığını ve sürülerek siyasi baskı yapıldığı için görevinden istifa ettiğini ileri sürdü. Öğrencilere şiddet uyguladığı için işten çıkartılan Kocabıyık, CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde işe başla hikâyesini de paylaştığı görüntülü açıklamasında anlattı.

SEMİH ESEN TEKLEF ETTİ

Geçtiğimiz Nisan ayında Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in kedisine iş teklif etmesi üzerine kabul ettiğini söyleyen youtuber Arif Kocabıyık, "Semih Başkan bana 'Gel beraber çalışım' dedi. Bende pandemi döneminde Nisan ayında bu iş teklifini kabul ettim. Sonuçta benim de bir çoluğum çocuğum eşim var. Sonuçta çalışmaya başladım ve çalışıyorduk ta. Birkaç gündür oluşturulan baskılar nedeniyle Başkanın zor durumda kalmaması için kendi isteğimle istifa ettim" dedi. Kocabıyık'ın en son Konyaaltı Belediyesi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde görevli olarak gösterildiği öğrenildi.



SON DAKİKA... CHP'nin bankamatikçi 'youtuber'ı ne ilk ne de son! İşte çarpıcı gerçek

Son dakika: Provokatif youtuber Arif Kocabıyık CHP'nin bankamatikçisi çıktı