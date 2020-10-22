Son dakika... Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor; Başkan Erdoğan ve çok sayıda siyasetçi cenazeye katıldı

BAŞKAN ERDOĞAN: DEMOKRASİMİZE YAPTIĞI KATKILARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Başkan Erdoğan da yaptığı bir paylaşımda sevenlerine baş sağlığı dilerken "Ülkemiz siyasetine ve demokrasisine yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" açıklamasında bulunmuştu. Esayan'ın cenazesi Türk Bayrağına sarılı şekilde cenaze merasiminin yapılacağı alana getirildi.

ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ VE GAZETECİ KATILDI

Türkiye'de sivil siyasetin, demokrasinin üstün tutulması için verdiği mücadele, eserler ve yazılarıyla tanınan Esayan'ın son yolculuğuna uğurlandığı tören için çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve STK başkanı katılım gösterdi.

Törenin ardından Başkan Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

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MARKAR ESAYAN KİMDİR?

Markar Esayan 4 Şubat 1969'da İstanbul'da doğdu. İlköğretimi Özel Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nde bitirdi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini bitirdi. Birçok gazete ve TV programında fikirlerini aktardı. Yazılı eserler veren Esayan son olarak AK Parti milletvekilliği ve MYK üyeliği yapıyordu. Geçtiğimiz cuma günü mücadelesini verdiği mide kanserine yenik düştü.