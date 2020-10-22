Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Markar Esayan'ın cenaze merasimi için Patrikhane'de | Video
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın cenaze merasimi için İstanbul Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'ne geldi.