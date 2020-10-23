Buğra Kavuncu’nun dayı kızına yüzüğü FETÖ imamı takmış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Buğra Kavuncu'nun dayısı olduğu, Altaylı'nın kızının nişan yüzüklerini FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" ve "başyüceler şurası başkanı" firari Mustafa Özcan'ın taktığı öğrenildi.







Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen fotoğraflarda, kızının nikah kurdelesini Mustafa Özcan'ın kestiği görülüyor. Fotoğrafta; Enver Altaylı, aynı soruşturmanın şüphelisi damadı Metin Can Y. ile kızı Dilara Y. ve Mustafa Özcan yer alıyor.







Mustafa Özcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu FETÖ'nün üst düzey 73 ismiyle ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davanın sanıkları arasında bulunuyor.

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Davanın iddianamesinde Mustafa Özcan için "fiilen örgüt içerisinde Fetullah Gülen'den sonra gelen şahıs" olduğu belirtiliyor. Enver Altaylı, kapatılan Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda teröristbaşı Fetullah Gülen'i övmüş ve "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan Gülen Hocaefendi'dir" iddiasında bulunmuştu.

Altaylı'nın, Özbekistan ve Azerbaycan'daki darbe girişimlerinin arkasında olduğu iddia edilmişti. Enver Altaylı; "casusluk ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanıyor.

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