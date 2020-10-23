SON DAKİKA HABER: Bakan Fahrettin Koca 23 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 23 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 23 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

23 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 115.979

HASTA SAYISI: 2.165

VEFAT SAYISI: 74

İYİLEŞEN SAYISI: 1.493

"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Sağlık Bakanı Fahretti Koca yaptığı paylaşımda; Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 117.198

HASTA SAYISI: 2102

VEFAT SAYISI: 71

İYİLEŞEN SAYISI: 1.581





BAŞTA MASKE İLE TEDBİRLERE UYARAK MÜCADELEYE DESTEK VERİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin