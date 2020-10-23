Video Haber Son dakika! 23 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı. Yeni hasta sayısında artış | Video

Son dakika! 23 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı. Yeni hasta sayısında artış | Video

Son dakika! 23 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı. Yeni hasta sayısında artış | Video
23.10.2020 | 21:40

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Sağlık Bakanlığı 23 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 165 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi yaşamını yitirdi.

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Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 165 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 165 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1493 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 992 bin 246'ye ulaştı. Hasta sayısı 357 bin 693, vefat sayısı 9 bin 658, ağır hasta sayısı 1648, aktif hasta sayısı 36 bin 515 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

- "MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta maske olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin."

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