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| ordusu 13 köyü daha işgalden kurtardı! İlham Aliyev açıkladı

, Dağlık Karabağ bölgesinde işgalci Ermenistan'ı bozguna uğratmaya devam ediyor. Gelen haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Muzaffer Hocavend ilinin Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail ilinin Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan ilinin Venedli ve Mirzehesenli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 17:11 Son Güncelleme: 23.10.2020 17:11 ABONE OL
SON DAKİKA | Azerbaycan ordusu 13 köyü daha işgalden kurtardı! İlham Aliyev açıkladı

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki haklı mücadelesini ve ilerleyişini kararlılıkla sürdürüyor. Gelen son dakika haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail ilinin Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan ilinin Venedli ve Mirzehesenli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

130'DAN FAZLA KÖY VE ÖNEMLİ BÖLGELER İŞGALDEN KURTARILDI

Cumhurbaşkanı Aliyev, Gubadlı ilinin Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğanlı ve Alakurşak köylerinin de Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 130'dan fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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SON DAKİKA | Azerbaycan ordusu 13 köyü daha işgalden kurtardı! İlham Aliyev açıkladı
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