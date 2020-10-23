Son dakika haberi... CHP bankamatikçi olarak beslediği Youtuber'ına şoför diye maaş ödüyormuş!

Antalya'dan son dakika haberi... CHP'nin bankamatikçisi olduğu ortaya çıkan ve devlet büyüklerine hakaretten gözaltına alınan provokatör Youtuber Arif Kocabıyık kağıt üzerinde nisan ayında CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde işe alınmış gibi gösterildi. Ancak buna rağmen bir gün bile işe gitmedi. O sırada provokatif youtube yayınları yapıyordu. Arif Kocabıyık'ın; Konyaaltı Temizlik İnşaat Organizasyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi isimli firmada araç sürücüsü sıfatıyla SGK kaydının bulunduğu ortaya çıktı!

İşte Konyaaltı Belediyesi'nin aracıyla il il dolaşarak yayınlar yapan Arif Kocabıyık'ın karnesi...