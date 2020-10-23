Son dakika haberi… İsraf şovu ile göreve gelen CHP’li İBB yönetimi koltuk ısıtmalı araç istiyor!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından "nimet" olarak nitelendirilen İstanbul, her gün yeni bir israf haberi ile karşılaşıyor. "Büyükşehirde araç israfı var" diyerek sağlık hizmeti araçlarını Yenikapı'da sergileyip şov yapan CHP'li İBB, o günden sonra başlattığı kiralık araç savurganlığına tam gaz devam ediyor.

CHP'li İmamoğlu AK Parti'yi israfla itham edip altını dolduramayınca tezini desteklemek için evde sağlık hizmeti araçlarını bile toplatarak Yenikapı meydanında sergileyerek şov yapmıştı.

İsrafta sınır tanımayan CHP'li İBB'de bu alışkanlık belediye şirketlerine kadar sıçradı. Yeni Akit'in haberine göre BELBİM tarafından verilen araç kiralama ihalesinde istenen özellikler, 'bu kadarına pes' dedirtti...