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Son dakika... Akşener 'İspat etsinler' demişti! Eski Başkan Yardımcısı İYİ Parti'yi karıştıracak görüntüyü yayınladı

İYİ Parti'de yeni bir son dakika gelişmesi: Eski Başkan yardımcısı ile kafa kafaya verilerek gizlice planlanan taslaklarını anlattı. Parti'de yeni bir tartışma konusu gündeme geldi. Siyaset gündeminin son haftalarını meşgul eden İYİ Parti'de karışıklık, kriz ve yeni iddialar bitmek bilmiyor. Dün A Haber ekranlarında ortaya çıkan son dakika haberi İYİ Partili eski başkan yardımcısı Adem Taşkaya tarafından verildi. Taşkaya 'nin önderliğinde İYİ Parti ve HDP'nin gizli anayasa planladığını açıkladı

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:54 Son Güncelleme: 22.10.2020 10:38 ABONE OL
Son dakika... Eski Başkan Yardımcısından İYİ Parti'yi karıştıran iddia: HDP ile anayasa planladılar

"BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR"

İYİ Parti eski Başkan yardımcısı Adem Taşkaya'nın canlı yayında verdiği son dakika haberi halihazırda karışmış durumda olan İYİ Parti'nin içinde yeni bir kavga ve soru işaretini beraberinde getirdi. A Haber'e verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan eski Başkan yardımcısı Adem Taşkaya "Bu bir suç duyurusudur" dedi ve hem Buğra Kavuncu konusunda hem de İYİ Parti'nin işbirlikleri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika... Eski Başkan Yardımcısından İYİ Parti'yi karıştıran iddia: HDP ile anayasa planladılar

FETÖ'NÜN AĞIR İSİMLERİ İLE KAVUNCU AYNI YEMEK MASASINDA!

Taşkaya 2014 yılında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun bir yemekte, Kazakistan FETÖ imamı Mesut Ata, FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı , Bank Asya kurucu ortağı Mehmet Artukaslan gibi isimlerle bir araya geldiğini belgeleyen bir fotoğraf paylaştı.

"Bu bir suç duyurusudur" diyen Taşkaya paylaştığı son dakika görüntülerine isyan ederek İYİ Partili Kavuncu'ya 'sizin FETÖ'cülerle ne işiniz var' sorusunu yöneltti. Adem Taşkaya öte yandan, , ve İYİ Parti'nin gizli bir planladığını ifade etti. İşte eski İYİ Partili Adem Taşkaya'nın Ahaber'e verdiği o özel röportajdan öne çıkanlar

Son dakika... Eski Başkan Yardımcısından İYİ Parti'yi karıştıran iddia: HDP ile anayasa planladılar

KAVUNCU BİR ANDA PRENS YAPILDI!

"Bu fotoğraftakiler Bank Asya, Zaman Gazetesi yöneticileridir. yanlarında tutuklu olan Enver Altaylı var. Diğer isimler de Buğra Kavuncu'nun babası ve kardeşi var. Bu masanın izahı yok. Sizin bu masada ne işiniz var? Biz o dönem partinin kurucusu olarak alınmamasını söyledi Ümit Özdağ. Başta bunu engelledi. Ama daha sonra partiye alındı ve prens yapıldı. İl başkanı yapıldı. Hiçbir geçmişi olmayan bir adam bir anda çıktı ve İl Başkanı oldu.

Son dakika... Eski Başkan Yardımcısından İYİ Parti'yi karıştıran iddia: HDP ile anayasa planladılar

CHP, İYİ PARTİ VE HDP GİZLİ ANAYASA PLANLADI

Ben daha önce istifa ederken bunu söyledim. , İYİ Parti ve 'nin bir araya gelerek gizlice partililerden habersiz gizli bir hazırladığını açıkladım. CHP adına İbrahim Kaboğlu, HDP adına Mithat Sancar vardı İYİ Partili ismi Akşener'in açıklamasını istedim. Kendisi açıklamayınca ben son dakika olarak açıkladım. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yapıldı ve ikinci tura kalsaydı "Açılım anayasası" adı altında bu bütün partiler tarafından aynı taslak şeklinde ortaya çıkarılıp desteklenecekti.

Son dakika... Eski Başkan Yardımcısından İYİ Parti'yi karıştıran iddia: HDP ile anayasa planladılar

YALAN SÖYLÜYORSAM BANA DAVA AÇSINLAR

Bu parti Milliyetçilerin samimiyetini, iyi niyetini kullanan bir parti. Bunların hiçbirini inkar edebilecek bir kişi yok. En büyük özelliği sorunları halının altına süpürmesidir. Ben iftira atıyorsam bana dava açsınlar, açıklama yapsınlar. Yapamazlar

Son dakika... Eski Başkan Yardımcısından İYİ Parti'yi karıştıran iddia: HDP ile anayasa planladılar

İşte Taşkaya'nın canlı yayında açıkladığı o fotoğraf...

Fotoğrafta Zaman Gazetesi Baş yazarı, Bank Asya imamı, Engin Altaylı gibi kritik isimlerin olduğu görülüyor.

Son dakika... Eski Başkan Yardımcısından İYİ Parti'yi karıştıran iddia: HDP ile anayasa planladılar

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ Ahmet Hakan'ın programında yaptığı açıklamalarla İYİ Parti'nin FETÖ ile ilgili hassasiyetinin olmadığını belirterek İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ bağlantıları olduğuna yönelik Genel Başkanı uyardığını ve buna rağmen görev verildiğini aktardı. Özdağ'ın FETÖ'cü dediği Kavuncu da önceki gün Akşener'den aldığı destekle Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Akşener ise problemlerin sükunetle çözülmesi gerektiğini söylerken Buğra Kavuncu'nun arkasında durmuştu.

Son dakika... Eski Başkan Yardımcısından İYİ Parti'yi karıştıran iddia: HDP ile anayasa planladılar

Eski İYİ Parti başkan yardımcısından şok iddia "CHP ve İYİ Parti gizli anayasa planladı" | Video

Son dakika... Eski Başkan Yardımcısından İYİ Parti'yi karıştıran iddia: HDP ile anayasa planladılar

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kavuncu'ya destek çıkarak "Kendisi suç duyurusunda bulunarak iddiasını ispat etme imkanı tanıyacaktır" demişti.

Son dakika... Eski Başkan Yardımcısından İYİ Parti'yi karıştıran iddia: HDP ile anayasa planladılar

İYİ Parti'de tüm bu tartışmaların yanı sıra Genel İdare Kuruluna "İstanmeyenler listesi" hazırlanarak bazı vekillere oy verilmemesinin sağlandığı iddialarıyla da gündemde.

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Son dakika... Akşener 'İspat etsinler' demişti! Eski Başkan Yardımcısı İYİ Parti'yi karıştıracak görüntüyü yayınladı
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