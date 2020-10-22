Son dakika... Akşener 'İspat etsinler' demişti! Eski Başkan Yardımcısı İYİ Parti'yi karıştıracak görüntüyü yayınladı

KAVUNCU BİR ANDA PRENS YAPILDI!

"Bu fotoğraftakiler Bank Asya, Zaman Gazetesi yöneticileridir. yanlarında tutuklu olan Enver Altaylı var. Diğer isimler de Buğra Kavuncu'nun babası ve kardeşi var. Bu masanın izahı yok. Sizin bu masada ne işiniz var? Biz o dönem partinin kurucusu olarak alınmamasını söyledi Ümit Özdağ. Başta bunu engelledi. Ama daha sonra partiye alındı ve prens yapıldı. İl başkanı yapıldı. Hiçbir geçmişi olmayan bir adam bir anda çıktı ve İl Başkanı oldu.