Eski İYİ Parti başkan yardımcısından şok iddia "CHP ve İYİ Parti gizli anayasa planladı" | Video
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Eski İYİ Parti Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, A Haber'e flaş açıklamalarda bulundu. Taşkaya, CHP ve İYİ Parti'nin gizli anayasa planladığını iddia etti.