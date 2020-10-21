Video Haber Eski İYİ Parti başkan yardımcısından şok iddia "CHP ve İYİ Parti gizli anayasa planladı" | Video

Eski İYİ Parti başkan yardımcısından şok iddia "CHP ve İYİ Parti gizli anayasa planladı" | Video

Eski İYİ Parti başkan yardımcısından şok iddia
21.10.2020 | 22:55

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Eski İYİ Parti Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, A Haber'e flaş açıklamalarda bulundu. Taşkaya, CHP ve İYİ Parti'nin gizli anayasa planladığını iddia etti.

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