Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok kritik açıklama! Tırmanışa geçti, 3'e katladı

Bakan Koca bu akşam tırmanışa geçen Koronavirüs vakaları ve kritik illerle ilgili önemli son dakika açıklamaları yapacağını duyurdu. Koronavirüs önlemleri kapsamında Bilim Kurulu ile de kontak halinde olan Bakan Koca'nın yeni tedbirler ya da kontrollü sosyal hayat ile ilgili ek gönüllü tedbirler açıklayıp açıklamayacağı merak ediliyor.

BAKAN KOCA BU AKŞAM BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin kocanın Bursa'da gerçekleştireceği çalışmalar ve incelemelerin ardından Balıkesir'e geçeceği ve bu akşam bilim kurulu ile de yapacağı görüşmeler sonrasında koronavirüs ile mücadelede tırmanışın ardından gelinen yeni sürece ilişkin önemli açıklamalar yapacağı belirtildi.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığının genelgesi ile aralıksız devam eden koronavirüs tedbirleri denetlemeleri 81 ilde aynı tempo ile devam ediyor.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNDE AF YOK

Baştan maske kuralı olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısı tedbirleri ve toplu kullanım alanları olarak belirlenen noktalarla cafe restaurant gibi mekanların iç denetimleri sonrasında kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca'dan korkutan uyarı! Bir ilin neredeyse tüm ilçeleri kıpkırmızı