Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik koronavirüs açıklaması! "Bir ilimizde üçe katladı" | Video

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da koronavirüs salgının seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu! Bakan Koca yaptığı açıklamalarda Koronavirüs pandemisinin ülke genelindeki seyrine ilişkin çok kritik bilgiler verdi. "Koronavirüs Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir" diyen İstanbul'a önemli bir son dakika uyarısı yapan Bakan Koca Bursa'da günlük vakaların 3 katına çıktığını belirtti.