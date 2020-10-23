Son dakikan haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında duyurdu! İşte şu ana kadar dağıtılan ücretsiz tablet sayısı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki programında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Selçuk, okullarda tablet dağıtımının tüm hızı ile devam ettiğini bildirdi. Selçuk, dağıtılan tablet sayısının 60 bin olduğunu belirtti, tüm öğrencilere adil koşulların oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında ücretsiz dağıtılan tabletlerle ilgili açıklama | Video

BAKAN SELÇUK DAĞITILAN TABLET SAYISINI DUYURDU

Giresun'da önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk şöyle konuştu:

Öğrencilerimizin eğitime adil şekilde erişmesini önemsiyoruz. Öğrencilerimize ücretsiz tablet dağıtımı için en yüksek bağışı yapan TMSF'dir. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Tablet dağıtımı sürüyor. Şu ana kadar öğrencilerimize 60 bin ücretsiz tablet dağıttık.

5'inci sınıfların eğitime başlayacak olmasına da değinen Selçuk, teknik detayları gün içerisinde açıklayacaklarını bildirdi.

Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere tablet dağıtımı uyarısı: Bu kişilere karşı dikkatli olun...

SON DAKİKA GELİŞMELER…Bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? MEB ile bedava tablet başvurusu/ücretsiz tablet linki ve başvuru şartları!