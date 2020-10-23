Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında ücretsiz dağıtılan tabletlerle ilgili açıklama | Video

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Giresun'da önemli açıklamalarda bulundu! Milli Eğitim Bakanı Bakan Selçuk ücretsiz olarak dağıtılan tablet sayısını duyururken, 5'inci sınıfların okula dönüşü ile ilgili teknik detayları bugün açıklayacaklarını belirtti.