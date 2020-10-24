30 milyonluk BELTUR vurgununa bakanlık el koydu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR A.Ş'de sular durulmuyor.

SGK DENETİMİYLE KESİNLEŞTİ

SGK denetimiyle kesinleşen usulsüzlük sonrası İBB Meclisi'nde şirkette 30 milyon TL'lik vurgun yapıldığı öne sürüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sonra İçişleri Bakanlığı da müfettiş incelemesi başlattı. İnceleme sonrasında müfettiş tarafından hazırlanarak İçişleri Bakanlığı'na sunulacak raporda suç işlendiği tespit edilirse BELTUR hakkında soruşturma ve dava açılacağı öğrenildi.

3 FİRMANIN BELTUR ÇATISI ALTINDA SATIŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

BELTUR A.Ş'de iddia edilen usulsüzlükler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimiyle kesinleşti. Park Kale Gıda Ürün Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi, Zara İnşaat, Sarp 34 Gıda İşletmeleri'nin BELTUR çatısı altında satış yaptığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'e gönderilen yazı ile ön inceleme başlatan Mülkiye Başmüfettişi Fazıl Can İBB'ye gönderdiği yazı ile BELTUR ile söz konusu firmalar arasında yapılan konisye satış sözleşmelerinin müfettişliğe sunulmasını istedi.

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İBB VE FİRMALAR İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER İSTENDİ

Başmüfettiş Can, BELTUR Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi'ne diyerek başladığı yazıda şunları kaydetti:

"İçişler Bakanlığı Bakanlık Makamı'nın 6 Ekim 2020 tarihli onay, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 9 Ekim 2020 tarih ve (34-7) 4348 sayılı görev emri gereği tarafımdan yürütülmekte olan bir araştırmaya esas olmak üzere şirket ana sözleşme örneğiniz ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yapılmış kiralama sözleşmelerine binaen şirketiniz tarafından işletilmesi gereken

*Şaşkınbakkal Kafe İşletmesinin Nefis Zeytin Gıda Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. ile

*Suadiye Kafe İşletmesinin Zara İnşaat Orman Ürünleri Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. ile

*Süreyyapaşa Kafe İşletmesinin Sarp 34 Gıda İşletmeleri Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. ile yaptığı iddia edilen konsinye satış reyon tahsis sözleşmelerinin, tasdikli birer suretinin müfettişliğime sunulmasını rica ederim."

"ŞİRKETİNİZ TARAFINDAN İŞLETİLMESİ GEREKEN..."

Başmüfettiş Can'ın bu yazısının ardından İştirakler Koordinasyon Müdürü Arda Karadağ imzasıyla BELTUR A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda ise şu ifadelere yer verildi: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine ait 20 Ekim 2019 tarihli ve 115/4348.03 sayılı yazısı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Fazıl Can'a ait "Belge istemi" konulu yazı ile şirket ana sözleşme örneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yapılmış kiralama sözleşmelerine binaen şirketiniz tarafından işletilmesi gereken,

*Şaşkınbakkal Kafe İşletmesinin Nefis Zeytin Gıda Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. ile

*Suadiye Kafe İşletmesinin Zara İnşaat Orman Ürünleri Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. ile

*Süreyyapaşa Kafe İşletmesinin Sarp 34 Gıda İşletmeleri Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. ile yaptığı iddia edilen konsinye satış reyon tahsis sözleşmelerinin onaylı birer örneğinin müfettişliklerine teslim edilmesi istenmektedir. Bilgilerinizi, ilgili yazı ile belirtilen belgeleri onaylı suretleri ve 2 takım halinde 22 Ekim 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüze iletilmesi hususunda gereğini rica ederim."

İŞTE SGK DURUM TESPİT RAPORU

Sosyal Güvenlik Denetmeni Adem Toker tarafından hazırlanan "Durum Tespit Raporu"nda, BELTUR'da yaşanan usulsüzlükler şöyle yer aldı:

*BELTUR A.Ş, Şaşkınbakkal Kafe işletmesi hizmet alanında Konsinye Satış Reyon Tahsis Sözleşmesi'ne istinaden ürettiği ünlü mamullerin servisini yapan Nefis Zeytin Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi işyerinin faaliyetlerini her ne kadar sözleşmeye istinaden yaptığı beyan ve tespit edilmiş ise de ürettiği ürünlerin satışını kendisinin yapmaması, kendine ait yazarkasa ve benzeri ödeme kaydedici cihazının bulunmaması, çalışanlarının BELTUR A.Ş. logolu formalarla çalıştığı tespit edilmiştir...

*BELTUR A.Ş. Suadiye Kafe işletmesi hizmet alanında Konsinye Satış Reyon Tahsis Sözleşmesine istinaden ürettiği ünlü mamullerin servisini yapan Zara İnşaat Orman Ürünleri Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi işyerinin faaliyetlerini her ne kadar sözleşmeye istinaden yaptığı beyan ve tespit edilmiş ise de ürettiği ürünlerin satışını kendisinin yapmaması, kendine ait yazarkasa ve benzeri ödeme kaydedici cihazının bulunmaması, çalışanlarının BELTUR A.Ş. logolu formalar ile çalıştığı tespit edilmiştir...

*BELTUR A.Ş. Süreyyapaşa Kafe işletmesi hizmet alanında Konsinye Satış Reyon Tahsis Sözleşmesine istinaden ürettiği unlu mamullerin servisini yapan Sarp 34 Gıda İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi işyerinin faaliyetlerini her ne kadar sözleşmeye istinaden yaptığı beyan ve tespit edilmiş ise de ürettiği ürünlerin satışını kendisinin yapmaması, kendine ait yazarkasa ve benzeri ödeme kaydedici cihazının bulunmaması, çalışanlarının BELTUR A.Ş. logolu formalar ile çalıştığı tespit edilmiştir...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan incelemede ortaya çıkan usulsüzler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı da BELTUR A.Ş'nin kiraladığı alanlarda satış yapan firmaların yazarkasa kullanmadığı ve vergi kaçırdığı iddiasıyla inceleme başlattı.

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30 MİLYONLUK VURGUN İDDİASI

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş 13 Ekim Çarşamba günü yapılan meclis oturumunda BELTUR'da yolsuzluk yapıldığına dair duyumların alındığını belirtti. Henüz ellerine kesin bir delil olmadığı için direk bir suçlamada bulunamayacaklarını belirten Gökkuş, "Birtakım duyumlar alıyoruz, 30 milyon TL'nin iç edildiği ile ilgili. Neden BELTUR Genel Müdürü görevden alınıp, Halk Ekmek Genel Müdürü'nün oralara getirildiğini biliyoruz. Para getiren şirketleri, kendi yandaş şirketlerine peşkeş çektirmeyeceğiz" demişti.

İBB MECLİS ÜYESİ SAYIŞTAY'A BAŞVURDU

AK Parti İBB Meclisi Üyesi Sami Barlas; İBB yetkililerinin ve BELTUR A.Ş. yetkililerinin Belediye Meclis kararı gereğince BELTUR'un işletmekte olduğu tesisleri üçüncü kişilere devretmemesi ve kiraya vermemesi gerekirken buna aykırı şekilde davranması nedeniyle Sayıştay Başkanlığı'na inceleme talebinde bulunmuştu.

GENEL MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

İBB Meclisi kararıyla belediyeye ait sosyal tesislerin işletilmesi hakkı BELTUR A.Ş'ye verildi. CHP'li İBB yönetimi ise BELTUR A.Ş üzerinden farklı firmalara sosyal tesislerde fahiş fiyatlar üzerinden satış yapma hakkı getirdi. İBB Meclisi kararına aykırı olarak gerçekleştirilen işlem sonrasında BELTUR Genel Müdürü Güçlü Şenler görevden alındı ve Parakende Grubu İştirakler Danışmanı olarak atandı.