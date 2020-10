‘Partiye operasyon çeken Meral Akşener’in kendisidir’

alıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok, Akşener'in kendi yaptıklarını gizlemek için FETÖ tartışmalarını partiye yönelik bir operasyon gibi değerlendirdiğini söyleyerek "Partiye asıl operasyon çeken Akşener'in kendisidir" çıkışında bulundu. Program moderatörünün ısrarla partideki Sorosçular'ın ismini istemesi üzerine Ok "Joe Biden'la İstanbul'da kapalı kapılar ardında bir saat toplantı yapanlar" cevabını verdi. Programın stüdyodaki konuğu İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın moderatöre "Hasan Seymen'i kastediyor" demesi üzerine Ok "Evet, biri Hasan Seymen'dir. Joe Biden'la yaptığı toplantı sonrası Türkiye'yi asimilasyonla suçlaması medyada yer aldı. O ve başka isimler partinin kritik yerlerine konuldu. Kamuoyu benim dediklerim için doğru değil diyorsa ben milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi. Hasan Seymen, Ok'un hakkında ortaya attığı iddialara "Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yardımcılığı dönemimde davet üzerine STK'lar Tarabya Oteli'nde Biden ile toplu bir görüşme yaptı. O dönemde Çerkezlerin Türkiye'de dil ve kültürlerini koruyamadığını söylediğim için haksız bir şekilde eleştiriliyorum" dedi.