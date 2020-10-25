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AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Wilders'a sert tepki: Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist...

AK Parti Sözcüsü , 'da Özgürlük Partisinin Başkanı 'ın alçak paylaşımına ilişkin, "Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar" dedi.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 11:04 Son Güncelleme: 25.10.2020 11:07 ABONE OL
AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Wilders'a sert tepki: Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'ın paylaşımına ilişkin, "Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Paylaşımında "#TerroristGeertWilders" etiketini kullanan Çelik, "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist @geertwilderspvv. Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa insanlık tam zıddındadır." ifadelerine yer verdi.

Çelik, şunları kaydetti:

İNSANLIK ADINA MÜCADELE EDEN HERKESE DÜŞMANDIRLAR

"Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür.

İşte Wilders'in alçak paylaşımı

CUMHURBAŞKANIMIZ İŞTE BU FAŞİZME GEÇİT VERMİYOR

#GeertWilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir."

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AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Wilders'a sert tepki: Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist...
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