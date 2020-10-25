Son dakika! Irkçı lider Wilders Başkan Erdoğan ve İslam'a saldırdı, ortalık karıştı

Son dakika... Hollanda'da, İslam karşıtı, Türkiye ve göçmenler karşıtı nefret saçan ifade ve eylemleriyle gündeme gelen Özgürlük Partisi (PVV) başkanı ırkçı lider Geert Wilders, bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Üzerinde İslam, Osmanlı, Türkiye'ye ait figürlerin koyulduğu bir Erdoğan karikatürü ile son saldırısını gerçekleştiren ırkçı Wilders paylaşımına "TERÖRİST" ifadesini ekledi. Sosyal medyada tüm dünyadan tepki alan Wilders'e kullanıcılar aynı ifade ile karşılık verdi ve adeta Wilders'i pişman etti. İşte ayrıntılar;
SON DAKİKA WILDERS'E TARİHİ DERS
Hollandalı Faşist lider Geert Wilders Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın bir karikatürüne yer vererek "Terrorist" sözleriyle alçakça saldırdı. Sosyal medyada buna sert tepki gösteren Müslümanlar ve Türkler Wilders'e terörist ifadesini saatlerce en çok konuşulan konular listesinde üstte tutarak iade ettiler.
CAMİLERİ KAPATMAK İSTEMİŞTİ
Her fırsatta Müslümanları ve Türkiye'yi hedef almaktan geri durmayan faşist lider Wilders daha önce ülkedeki camileri kapatmak ve Kur'an'ı yasaklamak istediğini açıklamıştı.
SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR! 15 TEMMUZ'DA DARBECİLERİ DESTEKLEMİŞTİ
Irkçı Wilders,15 Temmuz hain darbe girişimini savunmuştu. "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" ifadelerini kullanmıştı.
TÜRKİYE ÜZERİNDEN PİRİM YAPMA ALIŞKANLIĞI
Türkiye'ye yönelik düşmanca açıklamalarıyla tanınan Wilders, Barış Pınarı Operasyonu zamanından da skandal son dakika açıklamalarında bulunarak "Şimdi yapılmalıdır: Türkiye'yi NATO'dan kovmak, Türkiye Büyükelçisini kovmak, Türkiye ile yıllık ticaret anlaşması yapılması, Türkiye vatandaşlarına vize yok, Türk Havayollarını boykot etmek, Shengen anlaşmasını iptal edip, sınır kontrolünü gözden geçirmek" ifadelerini kullanmıştı.
IRKÇILIĞI YÜZÜNDEN CEZA ALMIŞTI
Wilders ırkçı eylem ve ifadeleri yüzünden azınlıklara hakaret suçundan ülkesinde ceza almıştı. Wilders'e karşı yargılama süreci, Mart 2014 tarihinde düzenlenen yerel seçimler sırasında yaptığı açıklamaların ardından başlamıştı. Wilders, seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda parti üyelerine, "Bu şehirde ve Hollanda'da çok mu, az mı Faslı istiyorsunuz?" sorusunu sormuş, ardından aldığı "Az, az, az" cevabı üzerine, "Gereğini yaparız merak etmeyin" açıklamasında bulunmuştu.
Toplumda büyük tepkiye yol açan bu sözlerden sonra aralarında Faslı sivil toplum örgütleri ve Hollandalı bazı belediyelerle kurumların da olduğu geniş bir kesim tarafından Wilders hakkında savcılığa 6 bin 400 civarında suç duyurusunda bulunulmuştu.
Wilders hakaretten hüküm giydi