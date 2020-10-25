Son dakika! Irkçı lider Wilders Başkan Erdoğan ve İslam'a saldırdı, ortalık karıştı

IRKÇILIĞI YÜZÜNDEN CEZA ALMIŞTI

Wilders ırkçı eylem ve ifadeleri yüzünden azınlıklara hakaret suçundan ülkesinde ceza almıştı. Wilders'e karşı yargılama süreci, Mart 2014 tarihinde düzenlenen yerel seçimler sırasında yaptığı açıklamaların ardından başlamıştı. Wilders, seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda parti üyelerine, "Bu şehirde ve Hollanda'da çok mu, az mı Faslı istiyorsunuz?" sorusunu sormuş, ardından aldığı "Az, az, az" cevabı üzerine, "Gereğini yaparız merak etmeyin" açıklamasında bulunmuştu.

Toplumda büyük tepkiye yol açan bu sözlerden sonra aralarında Faslı sivil toplum örgütleri ve Hollandalı bazı belediyelerle kurumların da olduğu geniş bir kesim tarafından Wilders hakkında savcılığa 6 bin 400 civarında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Wilders hakaretten hüküm giydi