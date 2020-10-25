SON DAKİKA... İslam'a saldıran katıksız faşist Wilders'in kim olduğuna bakın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili menfur bir karikatürü Twitter hesabından 'Terörist' ibaresini kullanarak paylaşan Hollandalı faşist siyasetçi Geert Wilders'la ilgili bilmeniz gereken şeyler var. Muhtemelen çok az kişinin vakıf olduğu bu bilgilere ben de yeni eriştim ve sizlerle sıcağı sıcağına paylaşmak istedim.

ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR

Çok da matahmış gibi profiline sonradan sabitlediği o hadsiz tweeti attıktan sonra Wilders'ın hesabında kısa bir gezintiye çıktım. Bir ayrıntı dikkatimi çekti. Şeytan ayrıntıda gizlidir deyip, kurcaladım.