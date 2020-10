Avrupa faşizmi yeni safhaya geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. İşte kentte ve kongre salonunda sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın satırbaşları:

AVRUPA SONUNU HAZIRLIYOR: Ülkemizin üyeliğine karşı sergilenen riyakarlığı 'AB değerleri' diye dünyaya yutturmaya çalışan bağnaz ve faşist zihniyeti zaten görmüştük. Şimdi kendi vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir. Bu tehlikeli gidiş 1. ve 2. dünya savaşlarında insanlık tarihinin en büyük katliamlarını gerçekleştiren Avrupa'nın aklının hâlâ başına gelmediğinin işaretidir. Avrupa kendi sonunu hazırlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Kayseri 7.Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video

ALİYEV KARDEŞİMLE GÖRÜŞTÜM, TOPRAKLARI GERİ ALIYORLAR: Bu sabah İlham Aliyev gardaşımla görüşmemizi yaptık. Tabii Azeri televizyonunda spiker bayan kardeşimin o gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisiyle paylaştım. Şu anda Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar, oraları geri almaya başladılar. Azmin elinden, imanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Azerbaycanlı kardeşlerimizi katledilirken gözleri kapalı, dilleri bağlı, kulakları sağır şekilde bekleyenlerin 'çatışmalar dursun' açıklamaları riyakarlığın dik âlâsı. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.







MACRON'UN ZİHİNSEL TEDAVİYE İHTİYACI VAR: Bu Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) denilen zatın İslam'la, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Zaten bir yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz, yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum.

GASP EDİLEN HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ: Bölgemizdeki her krizin içinde kendimizi bulmamızın sebebi tamahkarlığımız değil, asırlardır gasp edilen haklarımıza sahip çıkma kararlılığımızdır. Hiç eğip bükmeden açıkça söylüyorum. Türkiye, sınırlarının dibinde terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. Ne gerekiyorsa onu yapacak ve bataklığı kurutacaktır.







DÜPEDÜZ İSLAM DÜŞMANLIĞI: Avrupa'da son dönemde tırmanan İslam düşmanlığının her gün yeni ve endişe verici emareleriyle karşılaşıyoruz. Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle saygısız bir şekilde yapılan baskının ne güvenlik kaygısıyla ne de başka bir gerekçeyle izahı olamaz. Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır. Benzerini Müslümanlar olarak biz Hristiyanların mabetlerine yaptık mı? Yapmadık çünkü karakterimizde böyle bir anlayış yok. Güya özgürlüğün ve laikliğin kalesi Fransa'da, Peygamberimiz'e hakaret eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır. Bunun adı da özgürlük değil, düpedüz İslam düşmanlığıdır.



'S-300 NATO'DA NASIL KULLANILIYORSA S-400'Ü DE BİZ ÖYLE KULLANACAĞIZ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Kayseri'deki AK Parti kongresinde yaptığı konuşmada S-400 sistemi kontrol ve hazırlıklarının, planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek "Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri, Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir. S-300 sistemi, NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa biz de S-400'ü aynı şekilde kullanacağız" dedi.