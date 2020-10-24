Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Kayseri 7.Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video
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AK Parti Kayseri 7.Olağan İl Kongresi Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleşti. Kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.