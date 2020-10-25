SON DAKİKA... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Malatya'dan son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 7. Olağan Kongresi için öğle saatlerinde Malatya'ya geldi. Kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara özel ilgi gösterdi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada çok önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan kongrenin yanısıra Malatya'da gerçekleştirilen projelerin toplu açılış törenini de gerçekleştirdi.

İşte Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından canlı yayın ve konuşmasından öne çıkanlar;

Maşallah Malatya bugün yine her zamanki gibi bir başka güzel. Tüm ilçeleri selamlıyorum. Rabbime, şahsıma sizlerle bir kez daha buluşmayı nasip ettiği için hamdusenalar ediyorum. Bir güz günü bir kez daha güzel Malatya'dayız. Buranın güzellikleri saymakla bitmez. Tabiat sadece canlanmakla, meyve vermekle kalmıyor. Tarihimiz de medeniyetimiz de burada Malatya'da çiçek açıyor. Bundan 1365 yıl önce İslam ordularının çiçeklendirdiği şehir. Alparslanın gazilerine yoldaş olan, atlarına su gönüllerine huzur veren şehir.

Coğrafyamızı kucaklayan büyük şehir Malatya. Ülkemize çağ atlatan merhum Turgut Özal'ı yetiştiren şehir.

DEPREMİN YILDÖNÜMÜNDE KONUT İNŞAATINI TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ

Malatyamızda bugün 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Depremin yıl dönümünüde konut inşaatını tamamlamış olacağız. Bizleri bağrına bastığı için Malatyamızın her bir bireyine teşekkür ediyorum.

DEMOKRASİ MÜCADELEMİZDE İKİ UÇ VAR...

Değerli kardeşlerim Türkiye'nin demokrasi mücadelesi birçok şeyi ifade eder. Bir yanda halka rağmen sözde halkçılık, diğer yandan gönlü ve gözü milletimizle aynı istikamete bakan anlayış. Darbelerle, dışarıdan desteklerle jakoben bir bakışla milletine bakan bir yapı.

MACRON VE WİLDERS...

Fransa'nın başındaki zat. Şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor Erdoğan... Ya önce sen kendine bak. Dün de söyledim. Bu bir vaka. Bir kontrolden geçmesi lazım bunun. Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsvettesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Ya bir defa sen haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok. Sizin kitabınızda var. Haddini bileceksin.