Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Hatay'daki canlı bomba polis uygulamasına böyle takılmış! İşte Hatay'daki o teröristler

: 'daki canlı bomba polis uygulamasına böyle takılmış! İşte Hatay'daki o teröristler

Amanos dağlarından ’ye eylem amaçlı gelen iki ’lı terörist, ’ın Payas ilçesinde gasp ettikleri araçla İskenderun’a doğru gelirken uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak polise ateş açtı. SABAH iki teröristin fotoğraflarına ulaştı.

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 26.10.2020 22:06 Son Güncelleme: 26.10.2020 22:34 ABONE OL
Son dakika haberi: Hatay'daki canlı bomba polis uygulamasına böyle takılmış! İşte Hatay'daki o teröristler

Eylem amaçlı Türkiye'ye gelen teröristlerin peşine düşen polis ekipleri zanlıları İskenderun ilçesinde sıkıştırdı. Burada çıkan çatışmada teröristlerden biri kendisini patlattı.


Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edilirken diğer teröristin de kısa sürede etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Amanos kırsalına indikten sonra bir aracı gasp ettikleri ortaya çıktı. Teröristlerin eylem için gasp ettikleri araçtayken fotoğraflarına da SABAH ulaştı. İki terörist çatışmadan önce seyir halindeyken kent güvenlik kameralarına böyle takıldı.

Son dakika haberi! Hatay'da terör saldırı: Valilik'ten ilk açıklama geldi...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Hatay'daki canlı bomba polis uygulamasına böyle takılmış! İşte Hatay'daki o teröristler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA