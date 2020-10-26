Son dakika haberi: Hatay'daki canlı bomba polis uygulamasına böyle takılmış! İşte Hatay'daki o teröristler

Eylem amaçlı Türkiye'ye gelen teröristlerin peşine düşen polis ekipleri zanlıları İskenderun ilçesinde sıkıştırdı. Burada çıkan çatışmada teröristlerden biri kendisini patlattı.



Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edilirken diğer teröristin de kısa sürede etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Amanos kırsalına indikten sonra bir aracı gasp ettikleri ortaya çıktı. Teröristlerin eylem için gasp ettikleri araçtayken fotoğraflarına da SABAH ulaştı. İki terörist çatışmadan önce seyir halindeyken kent güvenlik kameralarına böyle takıldı.