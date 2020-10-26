Gürsel Tekin'den bomba açıklama: Partinin oyu düşüyor! CHP bakkal değil

Muhalefette birbiri ardına ortaya çıkan krizler düşündürüyor. Son günlerde gündemin bir numaralı maddesi haline gelen ve sansasyon yaratan İyİ Parti'deki FETÖ tartışmasının ardından şimdi de CHP'de parti içi polemikler gündeme geldi. CHP anket sonuçlarında çakıldı. Yükseliş bir kenara yaşanan düşüş CHP'li Gürsel Tekin'in gündeminde. Tekin, son 18 ayda binlerce CHP üyesinin istifa ettiğini belirterek, "Kriz var ve muhalefetten oy artışı olmuyorsa demek ki bir sorun var." dedi.

Tekin, Milliyet'e yaptığı açıklamada güven duyulan anketlere bakıldığında hoşa gitmese de CHP'nin oy kaybettiği sonucunun çıktığını belirtirken, 2020 yaz dönemi başlangıcından bugüne kadar geçen beş ayda yüzde 7'ye yakın bir oy kaybının söz konusu olduğunu kaydetti.

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"MİLLET İTTİFAKI NEDEN OYUNU ARTIRAMIYOR?" DİYE SORDU

Türkiye'nin mevcut tablosunu, "Kovid-19 salgını tüm şiddetiyle sürüyor. Esnaf, çiftçi, memur, işçi, işveren kime bakarsanız dertli" sözleriyle değerlendiren Tekin, "Peki ana muhalefet CHP ve içinde bulunduğu Millet ittifakı neden oyunu artıramıyor?" diye sordu. Tekin, şöyle devam etti: