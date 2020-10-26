Enver Altaylı önce CIA şefini, sonra Rasim Bölücek'i aramış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde Enver Altaylı hakkında FETÖ mensubu eski MİT görevlisi Mehmet Barıner'in ifadeleri üzerine yakalama kararı çıkarıldığı yazıyor. Bu durumu haber alan Enver Altaylı ise kaçarak başka bir yere gidiyor. Burada yakalanmamak için tedbirler alıyor. Yakalandıktan sonraki ifadesinde "Bir iki gün dinlendikten sonra teslim olacaktım" diyor.

DURUP DİNLENMEDEN KONUŞMUŞ

Ama polis her yerde onu ararken Altaylı bazıları eski CIA mensubu olan ABD'deki kişilerle yoğun bir telefon trafiğine girmiş. Bu trafikte en dikkat çeken isimlerden biri ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak bilinen Rasim Bölücek. Altaylı, Bölücek ile 14 ayrı görüşme yapmış.

ALTAYLI'NIN GÖRÜŞTÜĞÜ BAZI ARADIĞI KİŞİLER VE DETAYLARI

Alan Fiers: CIA'nın eski orta Amerika görev gücünün şefi. Toplam 1 saat 52 dakika 34 saniye süren 53 ayrı görüşme.

Max: 18 ayrı görüşme, toplamda 10 dakika 26 saniye,

Eireamhan Semple: 14 görüşme, toplamda 10 dakika 6 saniye

Rasim Bölücek: Toplam 10 dakika 6 saniye süren, 9 ayrı telefon görüşmesi, iki kez whatsapp araması.

Boyd Bishop: 14 ayrı arama, toplam 27 dakika 31 saniye.

Eckard Schiewek: Birleşmiş Milletler Afganistan Komisyonu (UNAMA) Taliban/El-Kaide izleme ekibi eski üyesi. 6 ayrı telefon görüşmesi.

Michael Douglas: Somali ve Irak gibi bölgelerde hava lojistik, güvenlik hizmetleri sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli SKA İnternational adlı şirketin yöneticisi. 11 dakika 54 saniye süren 7 ayrı görüşme.

Edwina Rogers: Üç ayrı görüşme, toplam 8 dakika 10 saniye.