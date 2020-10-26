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SON DAKİKA HABERİ! Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti

Alınan son dakika haberine göre geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanlarından , 73 yaşında hayatını kaybetti. İşte son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 23:01 Son Güncelleme: 26.10.2020 23:11 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Eski Sağlık bakanlarından Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi.

OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da doçent, 2003 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı.

57'nci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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SON DAKİKA HABERİ! Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
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