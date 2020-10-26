SON DAKİKA… Kırmızı listedeki FETÖ’cüler arasında kritik isimler! İşte tüm dünyada aranan FETÖ’cüler

Son dakika haberi… Türkiye'de on yıllar boyunca devlet başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşuna sızarak yasadışı faaliyet gösterdikten sonra deşifre olan ve son ihanetini 15 temmuzda darbe ve işgal girişimi olarak gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'nün İçişleri Bakanlığı sitesindeki kırmızı kategorisinde son güncellemenin ardından kritik isimler dikkat çekti.
Fetullahçı terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numara olarak arandığı FETÖ kırmızı listesinde teröristbaşının en yakınındaki isimler, hain darbe girişiminin komutasını verdiği Adil Öksüz ve birçok önemli ismin olduğu görülüyor.
SON DAKİKA HABERİ
İŞTE TÜM DÜNYADA "KIRMIZI" KODLA ARANAN FETÖ'NÜN EN KRİTİK YÖNETİCİLERİ
Bu kapsamda sürekli güncellenen İçişleri Bakanlığı Terör arananlar listesinde FETÖ başlığı altında da değişiklikler oluyor. Yürütülen soruşturmalar, ortaya çıkan belge, bilgi ve görüntüler, itiraflar FETÖ arananlar listesini şekillendiriyor.
Buna göre Fetullahçı teröristler kendilerinden önce yakalananlar gibi görüldüğü yerde ele geçirilerek yargıya teslim edilecek.
LİSTEDE KİMLER YOK Kİ!
Fetullahçı terör örgütünün en tehlikeli isimlerinin yer aldığı kırmızı kategorideki FETÖ arananlar listesinde Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Abdullah Aymaz, Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, Şerif Ali Tekalan gibi çok sayıda kritik isim aranıyor.
FETÖ İÇİN ÇEMBER DARALIYOR!
Edinilen son dakika bilgisine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün iç yüzünün anlatıldığı belge, bilgi ve dokümanlar FETÖ'cülerin saklandığı ülkelerle Büyükelçilikler, konsolosluklar aracılığı ile paylaşılarak teröre karşı ortak tavır talebinde bulunulurken, birçok ülkede FETÖ için işler tersine dönüyor. Zaman zaman yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tanıyarak kayda aldığı Fetullahçı teröristlerin kılık değiştirerek dolaştığı, kendilerini tanınmaz kılmak için şapka, peruk gibi materyaller kullandığı görülüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ
FETÖ'ye karşı topyekün mücadeleyi başlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan söz konusu Fetullahçı hainlerin bir bir yakalandığını, en beklemedikleri anda bu milletin kendilerinden hesap soracağını aktarmış "Milletimize söz verdik. İnlerine girdik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar bu millet onlardan hesap soracak" demişti.
TERÖR ARANANLAR LİSTESİ NEDİR?
Geçtiğimiz aylarda Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığınca sürekli güncellenen "http://www.terorarananlar.pol.tr/" internet sitesine bazı yeni özellikler eklendi. Bu çerçevede daha önce sadece "Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri" gibi kategorilere ayrılan listelerde, fotoğraf ve kimlik bilgileriyle bulunması halinde ödül miktarları da bulunan aranan terör örgütü mensuplarının bilgisine, internet sitesine getirilen yeni özellikle isim ve örgüt sorgulaması yapılarak da doğrudan ulaşılabiliyor.
HER ÖRGÜTE AYRI AYRI YER VERİLDİ
Son günlerde etkisiz hale getirilen çok sayıdaki terör örgütü üyesi nedeniyle sürekli güncellenen internet sitesinde; DEAŞ, PKK/KCK, DHKP-C ve FETÖ/PDY gibi örgütlerin de bulunduğu tüm terör örgütlerinin mensuplarına ait bilgiler de yer alıyor.
Arananlar listesinde ayrıca "Etkisiz Hale Getirilen Örgüt Mensupları" başlığıyla açılan sekmede operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına dair son dakika bilgilerine de yer veriliyor.
339 FETÖ'CÜNÜN BAŞINA 675 MİLYON ÖDÜL
Öte yandan AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, terör suçlularının yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödüller ile kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının bilgilerinin yer aldığı "aranan teröristler" listesinde bulunan tam 339 FETÖ firarisinin başına, toplam 675 milyon lira ödül konuldu.
42'Sİ KIRMIZI LİSTEDE
Bunlardan 42'si kırmızı, 23'ü mavi, 17'si yeşil, 48'i turuncu, 209 kişi de gri kategoride arananlar listesinde yer aldı.