SON DAKİKA… Kırmızı listedeki FETÖ’cüler arasında kritik isimler! İşte tüm dünyada aranan FETÖ’cüler

Son dakika haberi… Türkiye'de on yıllar boyunca devlet başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşuna sızarak yasadışı faaliyet gösterdikten sonra deşifre olan ve son ihanetini 15 temmuzda darbe ve işgal girişimi olarak gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'nün İçişleri Bakanlığı sitesindeki kırmızı kategorisinde son güncellemenin ardından kritik isimler dikkat çekti.

Fetullahçı terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numara olarak arandığı FETÖ kırmızı listesinde teröristbaşının en yakınındaki isimler, hain darbe girişiminin komutasını verdiği Adil Öksüz ve birçok önemli ismin olduğu görülüyor.