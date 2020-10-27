AK Parti MKYK'sı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı. Kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Macron'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamalarına da sert tepki gösterdi. "Macron zaman zaman konuşmalarında 'Ben sayın Erdoğan'ı uyardım' cümleleri kuruyor." ifadelerini kullanan Çelik; " Bu cümlelerin hiçbiri doğru değil. Sayın Macron o cümleleri hiçbir zaman kurmamıştır, kuramaz, sayın Cumhurbaşkanımızı uyarması diye bir şey söz konusu değildir. Sayın Macron bir senaryo yazıp propaganda olarak kullanmaya çalışıyor." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Macron'un Sayın Cumhurbaşkanımızı uyarması diye bir şey söz konusu değildir" | Video

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

"Mevlidi Nebi haftasında onun kutlu mesajının insanlığa daha çok duyurmak için hepimizin gayret gösterilmesinin altını çiziyoruz. Diyarbakır anneleri nöbetlerine devam ediyor. 421 gün oldu. Dünya tarihine geçecek mücadele veriyorlar. 164 aile eyleme katıldı. Evladına kavuşanların sayısı 19'a yükseldi. Bütün bu süreç evlat ve vicdan çağrısı olarak orada duruyor.

Kim Kürt çocuklarının iyi bir geleceğe sahip olmasını istiyorsa, kim Kürt sorunu diyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin esenliğinden, büyük hedeflere ulaşmasından, evlatlarına kavuşmak isteyen annelerin yanında olduğunu söylemeden bunlardan bahsetmesi söz konusu olamaz.

TÜRKİYE SONUNA KADAR AZERBAYCAN'IN YANINDA OLACAKTIR

Azerbaycan silahlı kuvvetlerin cevap vermesi sayesinde geri püskürtülmeye başlatılmıştır. Buradan Azeri Türkü kardeşlerimize selamlarımızı ve dayanışma mesajlarımızı iletiyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde sayın Aliyev'i arıyor ve mesajlarını iletiyor.

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olacaktır. Oralar herkesin kabul ettiği gibi Azerbaycan'ın toprağıdır, Azerbaycan'ın yaptığı vatan savunması, Ermenistan'ın yaptığı saldırganlıktır."

BİZİM YAPTIĞIMIZ MAVİ VATANIMIZDAKİ HAK VE MENFAATLERİ KORUMAKLA İLGİLİDİR.

Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak açısından merkezi konu Doğu Akdeniz konusudur. KKTC'de sayın Tatar Cumhurbaşkanı seçildi. Sayın Tatar'ın ifade ettiği siyasi tezler Kıbrıs davası için yeni ve çok daha pozitif dönemin işaretlerini vermektedir.

Kıbrıs Türkünü inciten mesajlar dönemi böylece kapanmış oldu. Sayın Tatar'ın gerçeklere dayalı bir çözümün altını çizmesi, KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlarını koruması açısından yeni bir döneme işaret etmektedir. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tezlerinin geçerli olmadığını Yunanistan'daki bazı hukukçular da ifade etmektedir. Türkiye hukuki temelde haklı tezleri savunmaktadır. Yunanistan maksimalist ve radikal tezlerin peşinde koşmaktır. Bizim yaptığımız mavi vatanımızdaki hak ve menfaatleri korumakla ilgilidir.

SAHADA FİİLİ DURUMDAN VAZGEÇERSE YUNANİSTAN, TÜRKİYE MÜZAKERELERE AÇIKTIR

Zaman zaman müzakere çağrıları yapılıyor. Sahada fiili durumdan vazgeçerse Yunanistan, Türkiye müzakerelere açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman masayı terk etmeyen ülkenin Türkiye olduğunu söylemiştir. Esas olan ilke Atatürk'ün işaret ettiği gibi yurtta sulh, cihanda sulh ilkesidir. Burada istikrarı bozan taraf Yunanistan olduğu için bir fiili duruma da hiçbir zaman müsaade edilmesi söz konusu olmayacaktır."

Dünyada Türk diplomatları arabulucu olarak davet edilmektedir. Her zaman kazan kazan formülü ile Türkiye'nin diplomasi ekolünün barıştan yana kalıcı sonuçlar üretebildiği görülmüştür. Müzakere isteniyorsa sahici, gerçekçi Türkiye Cumhuriyeti'nden daha güçlü bir devlet bulunamaz. Bizimle olan bu sorunlarının yanı sıra Yunanistan Girit adasının güneyinde birtakım çalışmalar yapacağını söyleyerek Libya'nın hak ve menfaatlerini ihlal ediyor.

LİBYA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ, KONUSUNDA HERKESİN HASSAS OLMASI GEREKİYOR

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma BM'ye bildirilmiştir ve esastır. Yunanistan ve Fransa'nın Hafter'e nasıl destek verdiklerini gördük. Türkiye BM kararları doğrultusunda Libya'nın sahipleneceği bir siyasi süreçten geçtiğini ifade etti. Fiili durum yaratarak toplu mezarlarla birtakım siyasi hesapları devreye sokanlara karşı Türkiye dirayetli bir duruş ortaya koymuştur. Libya'nın toprak bütünlüğü, konusunda herkesin hassas olması gerekiyor."

BM Libya'ya destek misyonunun 23 Ekim'de bir ateşkes anlaşması imzalandı. Buna kimin sahipleneceği, kimin bozacağı görülecek. Önümüzde siyasi diyalog forumu toplantısı var 9 Kasım'da. Tunus'ta gerçekleşecek. Bu süreci yakından takip edeceğiz.

TÜRKİYE'NİN S-400'LERİ KULLANMASI KENDİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ZORUNLULUKTUR

S-400'le ilgili tartışmalar gündem konusuydu. Türkiye'nin birtakım tehditlerden doğan hava savunma sistemi ihtiyacı net bir ihtiyaçtır. NATO'nun bu duruma etkili olarak koşamadığı bellidir. Türkiye önce Patriot temin etmeye çalıştı. Gerek süre, gerek ortak çalışma, gerek tedarik ve finansman konusunda şartlar Türkiye'yi tatmin edecek bir tabloyu ortaya koymadı. Şu anda deneme ve sistem kontrolleri planlandığı şekilde devam etmektedir. Birtakım aşırı üslup sahipleri Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamaya çalışıyor. Türkiye NATO üyesidir ve NATO'da önemli bir güçtür. Türkiye'nin S-400'leri kullanması kendi güvenliği açısından zorunluluktur. Bu NATO kontrol sisteminden ayrı bir şekilde müstakil olarak kullanılacaktır. Dolayısıyla NATO üyeliği ile çelişen bir durum değildir."

MACRON'UN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI UYARMASI DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

Dünyanın her tarafında beraberce teröre karşı mücadele ediyoruz. Müttefiklerimizin tehdit veya taciz diliyle konuşması müttefik ilişkisinin ruhuna uygun bir tablo ortaya çıkarmıyor. Fransa da Libya'daki Macron'un dış politikasındaki yenilgisinden itibaren sürekli olarak Cumhurbaşkanımıza karşı oradaki aşırı sağcı Le Pen'in dilini kullanıyor. Macron zaman zaman konuşmalarında 'Ben sayın Erdoğan'ı uyardım' cümleleri kuruyor. Bu cümlelerin hiçbiri doğru değil. Sayın Macron o cümleleri hiçbir zaman kurmamıştır, kuramaz, sayın Cumhurbaşkanımızı uyarması diye bir şey söz konusu değildir. Sayın Macron bir senaryo yazıp propaganda olarak kullanmaya çalışıyor.

Libya'daki politikası yıkıldıktan sonra tacizci bir üslup içine geriyor. Macron'un şu anda uyguladığı dış politika gerçekçi değil, Türkiye'yi ve sayın Cumhurbaşkanımızı hedefe koyan politikanın başarılı olması söz konusu değildir.

Toplu mezarlarla yüzleşmesi gerekirken buraya ortaya çıkan suçu sayın Cumhurbaşkanımıza saldırarak kapatmak istiyor. Bu böyle kapatılacak bir şey değildir. En son İslamcı radikalizmle ilgili bir terör yasasından bahsetti. Kendi kafasına göre dinleri ve insanları mühendislik faaliyetinden geçiriyor. Bütün bu sözler ırkçılık, islam düşmanlığı, antisemitizmi yeşerten sözlerdir. Yaptığı şey Fransa'nın huzurunu bozacak bir şeydir. Laik devlet kavramı Fransız sisteminde merkezi vurguya sahip bir kavramdır. Çıkıp da Fransa İslamı üretileceği bahsetmesi büyük bir basiretsizliktir. Şimdiye kadar İslamcı terör meselesinde Cumhurbaşkanımız kendisini defalarca uyarmasına rağmen kasten yapmaya devam etmektedir. Avrupa'daki müslümanları taciz etmek, camilere saldırmak sadece ve sadece oradaki ırkçıların işine yarar, DEAŞ gibi zalim örgütlerin mühimmat ve lojistik elde etmelerine yol açar."

KILIÇDAROĞLU'NUN EMİNE ERDOĞAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Hanımefendi üzerinden siyaset yapmak yakışıksız bir tavır, son derece yakışıksız cümleler... Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir. Siyasi polemikleri aileye taşımak son derece yakışıksızdır. Bunu şiddetle kınıyoruz.