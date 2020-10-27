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İYİ Parti'deki krizde tartışılan isim Enver Altaylı için bakın ne söylemiş

İYİ Parti milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın “ irtibatı” suçlamasının ardından İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu üzerinden başlayan tartışmalar devam ediyor. Bu tartışmalar da Enver Altaylı ile Buğra Kavuncu ilişkisi etrafında yoğunlaşıyor. Altaylı’nın suçlandığı eylem ve faaliyetlerine ilişkin detaylar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde yer alıyor. Ancak Altaylı hakkında dikkate değer bir detay da hakkında yazılan kitaptan çıktı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.10.2020 14:10 Son Güncelleme: 27.10.2020 14:26 ABONE OL
Alparslan Türkeş İYİ Parti'deki krizde tartışılan isim Enver Altaylı için bakın ne söylemiş

İrfan Ülkü tarafından yazılan ve 2008'de yayınlanan "Büyük Oyundaki Türk Enver Altaylı" adlı kitabın 106. Sayfasında 1991 yılında dönemin MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e bir Almanya ziyareti dönüşünde yöneltilen bir soru var. Altaylı'nın bir arkadaşı Türkeş'e "Efendim, partide Enver'e bir görev verseniz nasıl olur?" diye soruyor.

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Bunun üzerine Türkeş şu cevabı veriyor: "Tabii ki görev veririm ama o genel başkanlığı ister o da yetmez başbakan olmak ister. Orada duracak mı sanki, ne gezer? Cumhurbaşkanlığı'nı isteyecektir. Oraya ulaşamazsa darbe yapıp gelmek isteyecek…"

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Kitap Altaylı hakkında yazılmış hem en detaylı hem de tek kitap olma özelliğini taşıyor. Yazar kitabında Altaylı ile yaptığı uzun görüşmelere dayalı olarak bu kitabı yazdığını belirtiyor.

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Alparslan Türkeş İYİ Parti'deki krizde tartışılan isim Enver Altaylı için bakın ne söylemiş
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