Fahrettin Altun’dan Charlie Hebdo’ya tepki:  "Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Fransız Charlie Hebdo dergisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan çirkin karikatüre ilişkin açıklamada bulundu.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek." değerlendirmesinde bulundu.