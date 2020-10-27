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’dan ’ya tepki:  "Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek"

İletişim Başkanı , Fransız Charlie Hedbo dergisinin Başkan 'a yönelik alçakla karikatürüne hesabından sert tepki gösterdi. Altun yaptığı paylaşımda: "Batı’nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 27.10.2020 23:16 Son Güncelleme: 27.10.2020 23:26 ABONE OL
Fahrettin Altun’dan Charlie Hebdo’ya tepki:  Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından, Fransız Charlie Hebdo dergisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan çirkin karikatüre ilişkin açıklamada bulundu.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız Charlie Hebdo dergisinden Başkan Erdoğan'a alçak saldırı!

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Fahrettin Altun’dan Charlie Hebdo’ya tepki:  "Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek"
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