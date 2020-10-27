Son dakika haberi! İyİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için soruşturma başlatıldı

Son günlerde suların durulmadığı İyİ Parti hakkında son dakika haberi ajanslara ulaştı. İyİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yla ilgili bomba bir açıklama yapmıştı. Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu dile getirmişti.

KAMUOYUNDA TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU

İşte bu açıklamaların ardından kamuoyunda büyük bir tartışmaya yol açan Buğra Kavuncu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. FETÖ iddialarının ardından İyİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.