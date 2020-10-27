Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi! İyİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi! İyİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu için soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre iddialarının ardından İyİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İyİ Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamaları sonrasında İyİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kamuoyunda tartışmaya neden olmuştu.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 15:45 Son Güncelleme: 27.10.2020 16:09 ABONE OL
Son dakika haberi! İyİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için soruşturma başlatıldı

Son günlerde suların durulmadığı İyİ Parti hakkında son dakika haberi ajanslara ulaştı. İyİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yla ilgili bomba bir açıklama yapmıştı. Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu dile getirmişti.

KAMUOYUNDA TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU

İşte bu açıklamaların ardından kamuoyunda büyük bir tartışmaya yol açan Buğra Kavuncu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. FETÖ iddialarının ardından İyİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Alparslan Türkeş İYİ Parti'deki krizde tartışılan isim Enver Altaylı için bakın ne söylemiş

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi! İyİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için soruşturma başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA