Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ırkçı Hollandalı Wilders'a suç duyurusu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ırkçı Hollandalı vekil Wilders'a suç duyursunda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan ırkçı Hollandalı Wilders'a suç duyurusu! | Video

İslam ve Türk karşıtı olarak bilinen ve sık sık skandal paylaşımlar yapan Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşmıştı.

ERDOĞAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu karikatürün ardından, Başkan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.