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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ırkçı Hollandalı Wilders'a suç duyurusu!

Son dakika haberi az önce geldi! Başkan , açıklamalarıyla tepki toplayan Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders'a suç duyurusunda bulundu. Özgürlük Partisi Başkanı olan aşırı sağcı Geert Wilders İslam ve Türk karşıtı açıklamalarıyla biliniyor. Wilders son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin bir karikatür paylaşımında bulunmuştu.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:11 Son Güncelleme: 27.10.2020 10:54 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ırkçı Hollandalı Wilders'a suç duyurusu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ırkçı Hollandalı vekil Wilders'a suç duyursunda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan ırkçı Hollandalı Wilders'a suç duyurusu! | Video

İslam ve Türk karşıtı olarak bilinen ve sık sık skandal paylaşımlar yapan Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşmıştı.

ERDOĞAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu karikatürün ardından, Başkan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Türk ve Müslüman düşmanı Geert Wilders’ten skandal paylaşım! Alçakça Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ırkçı Hollandalı Wilders'a suç duyurusu!
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