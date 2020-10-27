SON DAKİKA… CHP’de İnce’nin ardından Sarıgül depremi! İşte kadrosundaki kritik isimler

Son dakika haberi… CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adeta seslerini kıstığı isimler yollarına kendi yapılanma ve partileriyle devam etmeyi sürdürüyor. Anamuhalefet partisinde Muharrem İnce depremi ve oyları böleceği endişesi sürerken, partinin eski milletvekili, eski belediye başkanı ve son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni parti olarak yeniden kurma kararı aldı.
SON DAKİKA SARIGÜL TDH'NİN KAPILARINI PARTİ OLARAK YENİDEN AÇIYOR
Edinilen bilgiye göre Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı da yıllar önce başlattığı fakat parti haline getirmediği hareketle aynı ismi taşıyacak ve 'Türkiye Değişim Partisi' olacak. Birçok siyasi hareket gibi Sarıgül de ilk adımı İstanbul'dan attı ve önce İl Başkanını belirledi.
İL BAŞKANI YUSUF POLAT OLDU
Sarıgül, yeni partinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat'ı atadı. Haberi Polat kendi twitter hesabından bizzat verdi.
SARIGÜL A TAKIMINI İŞ DÜNYASI AĞIRLIKLI BELİRLEDİ
Parti konusunda Muharrem İnce'nin somut adım atması ile kesin kararını vererek yola çıkan Sarıgül'ün A takımını ise iş dünyasından belirlediği belirtildi. Sabah.com.tr'nin edindiği listeye göre Sarıgül'ün kadrosunda hem CHP'den, hem TDH'den hem de iş dünyasından tanınan isimler var.
Mehmet Ali Oğuş
İşte Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi'nin A takımından bazı önemli isimler;
Türkiye Değişim Hareketi İl Başkanlığını da yapmış olan Mehmet Ali Oğuş, Mustafa Sarıgül'ün yeni döneminde de yanında olacak.
TDH Kocaeli eski İl Başkanı İş adamı Coşkun Ağaryılmaz Sarıgül'ün listesinde yer aldı.
Coşkun Ağaryılmaz
Cemiyet hayatının önemli isimlerinden ve Sarıgül'ün yardımcılığını da yapmış olan Monik İpekel yeni partide de var olacak.
Monik İpekel (Sağdan ikinci)
CHP'den ilk ayrıldığı dönemde yanında olan ve parti içinde çok tartışılan isimlerden 22. dönem CHP Milletvekili Hasan Aydın da Mustafa Sarıgül ile yeni parti için kolları sıvayanlardan.
Bu isimlerin yanısıra İş adamı İrfan Karakaş, Mustafa Ekşi, Eski siyasetçi Uğur Aköz ve partinin İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat da listeden dikkat çeken isimler oldu.
POLAT: HİKAYEMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ
Twitter hesabından bir son dakika paylaşımında bulunan Yusuf Polat, Mustafa Sarıgül'e teşekkür ederek, "Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin" ifadelerini kullandı.
CHP'DE ENDİŞE VAR
CHP'de hem Muharrem İnce'nin hem de Mustafa Sarıgül'ün parti kurması daha önce başlatılan "Oyları bölmeyin" çağrısını boşa çıkardı ve yerini endişeye bıraktı. Zaten 20'lerin altına düştüğü belirtilen CHP'de Muharrem İnce'nin de Sarıgül'ün de tabandan oy koparacağı tartışmaları devam ediyor.
BUGÜN DSP'DEN İSTİFA EDİYOR
Edinilen son dakika bilgisine göre Sarıgül bugün son yerel seçimde İBB Başkan adaylığı için yollarını yeniden birleştirdiği Demokratik Sol Parti'den istifa ederek yola çıkacak.Mustafa Sarıgül parti kuruyor Muharrem İnce'den işaret bekliyorlar! CHP ve İYİ Parti’den 10'a yakın milletvekili ''Memleket Hareketi''ne geçecek