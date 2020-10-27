SON DAKİKA… CHP’de İnce’nin ardından Sarıgül depremi! İşte kadrosundaki kritik isimler

CHP'DE ENDİŞE VAR

CHP'de hem Muharrem İnce'nin hem de Mustafa Sarıgül'ün parti kurması daha önce başlatılan "Oyları bölmeyin" çağrısını boşa çıkardı ve yerini endişeye bıraktı. Zaten 20'lerin altına düştüğü belirtilen CHP'de Muharrem İnce'nin de Sarıgül'ün de tabandan oy koparacağı tartışmaları devam ediyor.

BUGÜN DSP'DEN İSTİFA EDİYOR

Edinilen son dakika bilgisine göre Sarıgül bugün son yerel seçimde İBB Başkan adaylığı için yollarını yeniden birleştirdiği Demokratik Sol Parti'den istifa ederek yola çıkacak.

Mustafa Sarıgül parti kuruyor

Muharrem İnce'den işaret bekliyorlar! CHP ve İYİ Parti’den 10'a yakın milletvekili ''Memleket Hareketi''ne geçecek