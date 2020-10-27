Son dakika haberler: Parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bir, iki güne açıklayacağım...

Eski CHP Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Memleket Hareketi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yurdun birçok farklı noktasında ziyaretler gerçekleştiren Muharrem İnce, hareketin kurucularını birkaç gün içinde kamuoyuna duyuracağını söyledi. İnce, yol arkadaşlarını, 'rahatını bozan insanlar' olarak tanımlarken, "Hepsi yeni isimler" dedi.
"29 EKİM'DEN SONRA MANİFESTO YAZMAYA BAŞLAYACAĞIM"
İnce, 29 Ekim'den sonra manifesto yazmaya başlayacağını ifade ederek, "Yarın İstanbul'da çalışmalarımız olacak. Pandemi koşulları zorluyor. Tedbir alarak çalıştığımız için zaman olarak bir şey söylemem doğru olmaz. Belki bakarsınız sokağa çıkma yasağı gelebilir, onun için biraz yavaş gidiyor pandemi koşullarında; ama yılbaşını bulmaz." dedi.
"HEPSİ YENİ İSİMLER"
İnce, Memleket Hareketi'ni kurduğu isimleri şu ana kadar gizli tutmuştu. İnce'nin ekibi merakla beklenirken, bu konuda da İnce'den açıklama geldi. İnce, "Hepsi yeni isim zaten, isimleri bir iki gün içinde açıklayacağız" dedi.
"ÜMİT ÖZDAĞ İLE GÖRÜŞTÜ" İDDİASI
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı okurlarına duyurdu. Övür, CHP'den ayrışarak hareket başlatan İnce'nin, İYİ Parti'den ihraç edilmesi an meselesi olan Ümit Özdağ'ı aradığını yazdı.
İnce ile Özdağ'ın ne konuştuğu bilinmezken, Aytun Çıray'ın da, İnce'yi aradığı belirtiliyor.
Övür yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:
Bu açıdan siyaset kulislerinde sadece iki isimle, Çıray ve Özdağ'la ilgili kesinleşmemiş bilgiler var. Kulislerde Çıray'ın Muharrem İnce'yi, İnce'nin de Özdağ'ı aradığı konuşuluyor. Bu görüşmelerin ne anlama geldiğine ilişkin bir bilgi yok.
Ancak Çıray'ın önceki gün, "İYİ Parti'nin, Cumhur İttifakı'na katılması durumunda tutumunuz ne olur" sorusuna verdiği şu cevap gerilimin bitmeyeceğinin işareti:
"İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'yla birlikte hareket edebilmesi için seçim öncesi anayasa değişikliği bahanesiyle bir araya gelmeleri gerekir. Ben de zaten böyle bir çalışma olduğunu bildiğim için aynı zamanda buna karşı çıkıyorum"
Çarpıcı bir iddia... Çıray açıkça İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'yla bir çalışma yaptığını, bunu bildiğini ve buna karşı çıktığını söylüyor. Eğer durum buysa İYİ Parti'deki yarılma burada kalmaz ve daha da derinleşir.
NE OLMUŞTU?
CHP içinde giderek sindirilen Muharrem İnce'nin parti kuracağı öne sürülmüştü. İnce, iddialara sessiz kalırken, daha sonra bir basın toplantısı düzenleyerek 'Parti kurmuyorum, hareket başlatıyorum' demişti. İnce, basın toplantısında CHP'yi yaylım ateşine tutmuş, partinin Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde bile kendisinin seçilmemesi için mücadele ettiğini iddia etmişti. İnce, Memleket Hareketi süresince de CHP'ye sık sık eleştiri ve göndermelerde bulunmuştu. İnce'nin yılbaşına kadar partisini açıklayacağı öne sürülüyor.