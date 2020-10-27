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: Parti kuracağı iddia edilen 'den flaş açıklama: Bir, iki güne açıklayacağım...

haberi: Eski Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı , partisinden umudu keserek başlattığı Memleket Hareketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnce, 'rahatını bozan insanlar' olarak tanımladığı yol arkadaşlarını birkaç gün içinde kamuoyuna duyuracağını ifade etti. İnce, "Hepsi yeni isimler" dedi. Öte yandan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Partili Aytun Çıray'ın Muharrem İnce'yi, İnce'nin de, İYİ Partili 'ı aradığını yazdı. 'de topun ağzındaki isimler ile parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin ne konuştuğu ise bilinmiyor. İşte Muharrem İnce'nin son dakika açıklamalarının ayrıntıları...

DHA
SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.10.2020 14:10 Son Güncelleme: 27.10.2020 14:29 ABONE OL
Son dakika haberler: Parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bir, iki güne açıklayacağım...

Eski Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı , Memleket Hareketi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yurdun birçok farklı noktasında ziyaretler gerçekleştiren Muharrem İnce, hareketin kurucularını birkaç gün içinde kamuoyuna duyuracağını söyledi. İnce, yol arkadaşlarını, 'rahatını bozan insanlar' olarak tanımlarken, "Hepsi yeni isimler" dedi.

Son dakika haberler: Parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bir, iki güne açıklayacağım...

"29 EKİM'DEN SONRA MANİFESTO YAZMAYA BAŞLAYACAĞIM"
İnce, 29 Ekim'den sonra manifesto yazmaya başlayacağını ifade ederek, "Yarın İstanbul'da çalışmalarımız olacak. Pandemi koşulları zorluyor. Tedbir alarak çalıştığımız için zaman olarak bir şey söylemem doğru olmaz. Belki bakarsınız sokağa çıkma yasağı gelebilir, onun için biraz yavaş gidiyor pandemi koşullarında; ama yılbaşını bulmaz." dedi.

Son dakika haberler: Parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bir, iki güne açıklayacağım...

"HEPSİ YENİ İSİMLER"

İnce, Memleket Hareketi'ni kurduğu isimleri şu ana kadar gizli tutmuştu. İnce'nin ekibi merakla beklenirken, bu konuda da İnce'den açıklama geldi. İnce, "Hepsi yeni isim zaten, isimleri bir iki gün içinde açıklayacağız" dedi.

Son dakika haberler: Parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bir, iki güne açıklayacağım...

"ÜMİT ÖZDAĞ İLE GÖRÜŞTÜ" İDDİASI

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı okurlarına duyurdu. Övür, 'den ayrışarak hareket başlatan İnce'nin, 'den ihraç edilmesi an meselesi olan 'ı aradığını yazdı.

İnce ile Özdağ'ın ne konuştuğu bilinmezken, Aytun Çıray'ın da, İnce'yi aradığı belirtiliyor.

Son dakika haberler: Parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bir, iki güne açıklayacağım...

Övür yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu açıdan siyaset kulislerinde sadece iki isimle, Çıray ve Özdağ'la ilgili kesinleşmemiş bilgiler var. Kulislerde Çıray'ın 'yi, İnce'nin de Özdağ'ı aradığı konuşuluyor. Bu görüşmelerin ne anlama geldiğine ilişkin bir bilgi yok.

Ancak Çıray'ın önceki gün, "'nin, Cumhur İttifakı'na katılması durumunda tutumunuz ne olur" sorusuna verdiği şu cevap gerilimin bitmeyeceğinin işareti:

Son dakika haberler: Parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bir, iki güne açıklayacağım...

"'nin Cumhur İttifakı'yla birlikte hareket edebilmesi için seçim öncesi anayasa değişikliği bahanesiyle bir araya gelmeleri gerekir. Ben de zaten böyle bir çalışma olduğunu bildiğim için aynı zamanda buna karşı çıkıyorum"

Çarpıcı bir iddia... Çıray açıkça İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'yla bir çalışma yaptığını, bunu bildiğini ve buna karşı çıktığını söylüyor. Eğer durum buysa İYİ Parti'deki yarılma burada kalmaz ve daha da derinleşir.

Son dakika haberler: Parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bir, iki güne açıklayacağım...

NE OLMUŞTU?

içinde giderek sindirilen 'nin parti kuracağı öne sürülmüştü. İnce, iddialara sessiz kalırken, daha sonra bir basın toplantısı düzenleyerek 'Parti kurmuyorum, hareket başlatıyorum' demişti. İnce, basın toplantısında CHP'yi yaylım ateşine tutmuş, partinin Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde bile kendisinin seçilmemesi için mücadele ettiğini iddia etmişti. İnce, Memleket Hareketi süresince de CHP'ye sık sık eleştiri ve göndermelerde bulunmuştu. İnce'nin yılbaşına kadar partisini açıklayacağı öne sürülüyor.

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Son dakika haberler: Parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bir, iki güne açıklayacağım...
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