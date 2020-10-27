Son dakika haberler: Parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bir, iki güne açıklayacağım...

Övür yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu açıdan siyaset kulislerinde sadece iki isimle, Çıray ve Özdağ'la ilgili kesinleşmemiş bilgiler var. Kulislerde Çıray'ın Muharrem İnce'yi, İnce'nin de Özdağ'ı aradığı konuşuluyor. Bu görüşmelerin ne anlama geldiğine ilişkin bir bilgi yok.

Ancak Çıray'ın önceki gün, "İYİ Parti'nin, Cumhur İttifakı'na katılması durumunda tutumunuz ne olur" sorusuna verdiği şu cevap gerilimin bitmeyeceğinin işareti: