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Kurtulmuş'tan Macron'un açıklamalarına tepki

, "Beyin ölümü çoktan gerçekleşmiş, sahte bir medeniyetin temsilcisi ve ikiyüzlü çamur siyasetinin başaktörü Macron, Müslümanlardan ve Cumhurbaşkanımız Sayın 'dan özür dilemelidir." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 15:32 ABONE OL
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Macron'un açıklamalarına tepki

Kurtulmuş, Twitter hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına tepki gösterdi.

"Beyin ölümü çoktan gerçekleşmiş, sahte bir medeniyetin temsilcisi ve ikiyüzlü çamur siyasetinin başaktörü Macron, Müslümanlardan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemelidir." paylaşımında bulunan Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Özür de yetmez. Macron ve 'hakikate/insanlığa Fransız' sözde entelijansiyası zehirli dilleri, kirli zihinleriyle İslam'ı sözüm ona aşağıladıkları bu 'karikatür' siyasetini derhal sona erdirmelidir. Haysiyetsizliğin ve şerefsizliğin kitabını yazanlara, karikatürünü çizenlere, siyasetini yapanlara ve bunu medeniyet diye pazarlayan piyasa tapıcılara söyleyecek sözümüz, kininizde boğulun."

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Macron'un açıklamalarına tepki
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