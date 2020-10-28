SON DAKİKA... Başkan Erdoğan'dan Charlie Hebdo'nun alçak saldırısına ilk yorum

Fransa kaynaklı alçak saldırılarla ilgili son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında dünya müslümanlarını ayağa kaldıran skandal saldırılarla ilk kez konuştu. İslam ve Müslüman düşmanı alçak saldırılarıyla ilgili olarak Başkan Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında Batının yeniden barbarlık dönemine gittiğini söyledi ve ekledi "Dünyaya şeref veren Peygamber efendimize yapılan saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir. Bunlara karşu susarsak işte o zaman öldük demektir" dedi. İşte Erdoğan'ın çarpıcı son dakika çıkışı ve ayrıntılar;

MEVLİD GECENİZİ TEBRİK EDİYORUM

"Bugün önemli bir gece. Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Rabbimize adı güzel kendi güzel Muhammed'in (s.a.v) doğumunun yıl dönümüne ulaştırdığı için için şükrediyor ve bu gece kılınacak namazların edilecek duaların kabulünü rabbimden niyez ediyorum.

ALÇAK SALDIRILAR

Maalesef islam ve müslüman düşmanlığının, Efendimizle ilgili saldırıların edep ve ahlaktan yoksun karikatürlerin şimdi de şahsımı hedef aldığını duydum. Ben karikatüre bakmadım. Ben neyim ki. Benim sevgili peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe gerek yok zaten.

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ÖFKEM EFENDİMİZE OLAN TERBİYESİZLİKLEREDİR

Değerli kardeşlerim üzüntüm ve öfkem şahsıma yönelik saldırıdan değil. Aynı mecranın peygamber efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır."

YENİDEN BARBARLIK GÜNLERİNE DÖNÜYORLAR

Başkan Erdoğan açıklamalarında ayrıca Avrupa'nın geldiği noktayı da değerlendirdi ve son dakika konuşmasında şunları ifade etti; "Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine gidişinin işaretidir. Kendi nefret ve kinlerinde boğulup gideceklerdir.

BUNLARA KARŞI DURMAK ŞEREF MESELEMİZDİR

Dünyaya şeref veren Peygamber efendimize yapılan saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir. Kardeşlerim biz son nefesimizi verdiğimizde değil. Bu saldırılar karşısında sessiz kaldığımız gün öldük demektir. Biz inanç, bayrak, ezan, vatan için gerektiğinde canını veren bir milletiz. Bunların karşısında mı susacağız?"