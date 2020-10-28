SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun gündem başlıklarının olduğu haftada partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli son dakika açıklamalarında bulunuyor. Başkan Erdoğan İskenderun'da etkisiz hale getirilen canlı bomba teröristlere ilişkin "Onlar hain bir planın önceden belirlenen grubunun son üyeleriydi" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından canlı yayın konuşmasından öne çıkanlar;

Sözlerimize dava ve yol arkadaşımız Markar Esayan'ı bir kez daha anarak başlamak istiyorum.

Hatay'da güvenlik güçlerimizin dikkati ile etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tebriklerimi bir kez daha iletiyorum. İki terörist önceden belirlenen grubun son üyeleriydi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Markar Esayan'a rahmet diliyorum" | Video

SON DAKİKA TÜRKİYE BU ORTA OYUNUNA SEYİRCİ KALMAYACAK

Suriye'den ülkemize gelen DEAŞ mensuplarının da eylem hazırlığı içerisinde olduğunu yakaladıklarımızın ifadelerinden biliyoruz. Sözler tutulmazsa ihtiyaç duyduğumuz an harekete geçeriz. Türkiye riyakarlığa, haksızlığa, adaletsizliğe seyirci kalmayacak. Bu orta oyununu artık bıraksınlar. Türkiye'nin gücü gerekirse tüm Suriye'yi bu terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir.

Kimsenin toprağında, petrolünde, hakkında gözümüz yoktur. Emperyalistlerin oyun sahası haline dönüşmüş bu kadim coğrafyanın artık içine sokulduğu bu cendereden kurtulma vakti gelmiştir. Bunun en büyük öncüsü de Türkiye olacaktır.

Siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri gücümüzü artırmaya, kardeşlerimiz ve dostlarımıza destek olmak için de ihtiyacımız bulunuyor.

İLK DURAĞIMIZ 2023 HEDEFLERİMİZDİR

Tüm eksiklerine, tüm sıkıntılarına rağmen Cumhuriyetimize var gücümüzle sarılacağız. Sahip çıkacağız. İlk durağımız 2023 hedeflerimizdir. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması demek her alanda dünyanın en üst ligindeki varlığını tescil etmesi demektir. Son 7 yıldır kesintisiz saldırı dalgası bazı noktalarda bizi yavaşlatsa da 2023 hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Böylece gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmış olacağız.

Bugün önemli bir gece. Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Rabbimize adı güzel kendi güzel Muhammed'in (s.a.v) doğumunun yıl dönümüne ulaştırdığı için için şükrediyor ve bu gece kılınacak namazların edilecek duaların kabulünü rabbimden niyez ediyorum.

ALÇAK SALDIRILAR

Maalesef islam ve müslüman düşmanlığının, Efendimizle ilgili saldırıların edep ve ahlaktan yoksun karikatürlerin şimdi de şahsımı hedef aldığını duydum. Ben karikatüre bakmadım. Ben neyim ki. Benim sevgili peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe gerek yok zaten.

AVRUPA YENİDEN BARBAR GÜNLERİNE DÖNÜYOR

Değerli kardeşlerim üzüntüm ve öfkem şahsıma yönelik saldırıdan değil. Aynı mecranın peygamber efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır.

Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine gidişinin işaretidir. Kendi nefret ve kinlerinde boğulup gideceklerdir.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız Caharlie Hebdo dergisinin ahlaksız yayınlarına sert cevap | Video

Dünyaya şeref veren Peygamber efendimize yapılan saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir. Kardeşlerim biz son nefesimizi verdiğimizde değil. Bu saldırılar karşısında sessiz kaldığımız gün öldük demektir. Biz inanç, bayrak, ezan, vatan için gerektiğinde canını veren bir milletiz. Bunların karşısında mı susacağız?

Batıya sesleniyorum şimdi buradan. Siz değil misiniz Ruanda'da, Cezayir'de, Afrika'da milyonlarca insanı katleden? Altın, elmas için oralara girip katliam yapan? Siz katilsiniz katil. Bugün hala aynı şeylerin arayışı içerisindesiniz.

AZERBAYCAN...

Sayın Putin'le de görüştüm. Atacaksak bu adımı artık atalım. Ben İlham kardeşimle, siz de Paşinyan ile görüşün. Atalım adımlarımızı. İnşallah samimi olurlar ve çözülür. Süreç devam ediyor. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez.

MÜSLÜMANDAN TERÖRİST OLMAZ

Değerli kardeşlerim; Bu müsvetteler şunu anlamak istemiyorlar. Müslümandan terörist olmaz. Teröristten de Müslüman olmaz. Bir Yahudi'nin cenazesi önünden geçirilirken ayağa kalkan efendimiz kendisine nedeni sorulduğunda "O bir insandı" diyerek bugüne ışık tutmuştur. Biz buyuz işte.

Dün bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etmiş. Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş. Eşimle ilgili değil. Sen ne biçim siyasetçisin ya?