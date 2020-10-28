Mevlid Kandili mesajları ile günün anlamı ve önemini belirtin! 2020 Kısa, Uzun, Yeni ve Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajları burada

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Mevlid Kandili, yine aynı heyecan ve huzurla karşılandı. Birlik ve beraberlik içerisinde geçirilen bu önemli günün anlamı ve önemi Mevlid Kandili mesajları ile belirtiliyor. Bu sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında da kandil mesajları yer aldı. 2020 Kandil mesajları ile siz de sevdiklerinize en içten ve dualı dileklerinizi gönderebilirsiniz. Kısa, uzun, yeni ve resimli Mevlid Kandili mesajları için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte 28 Ekim 2020 En güzel, yeni, resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! Kandiliniz Mübarek Olsun
Kandil mesajları için kısa, uzun ve daha birçok seçeneğe bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Sevdiklerinize en güzel kandil mesajı göndererek bu önemli günün önemini paylaşabilirsiniz.
Whatsapp, SMS ya da diğer sosyal medya hesaplarından paylaşabileceğiniz resimli kandil mesajları seçenekleri şöyle;
EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!
Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!
"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür."
Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...
Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.
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Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
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Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
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Ne zaman ki iyiki'lerimiz keşke'lerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.
KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
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Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
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Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
* De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
* Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
* Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
* Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!
Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
Ne zaman ki iyiki'lerimiz keşke'lerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.