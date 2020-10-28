Mevlid Kandili mesajları ile günün anlamı ve önemini belirtin! 2020 Kısa, Uzun, Yeni ve Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajları burada

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mesajları ile günün anlamı ve önemini belirtin! 2020 Kısa, Uzun, Yeni ve Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajları burada

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre , 28 Ekim Çarşamba günü idrak ediliyor. İslam âlemi açısından mühim bir yere sahip olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunu ifade eden bu özel gün yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. ve sözleri ile de Mevlid Kandili anlamı ve önemi belirtilecek. Sevdiklerinize en içten dileklerinizi iletebileceğiniz kısa, uzun, yeni ve resimli kandil mesajları seçeneklerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. 2020 ve sözleri için ayrıntıları inceleyiniz. İşte en güzel, yeni ve resimli Mevlid Kandili mesajları!

Giriş Tarihi: 28.10.2020 14:01 Son Güncelleme: 28.10.2020 14:19 ABONE OL
Mevlid Kandili mesajları ile günün anlamı ve önemi paylaş! 2020 Kısa, Uzun, Yeni ve Resimli Kandil mesajları

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan , yine aynı heyecan ve huzurla karşılandı. Birlik ve beraberlik içerisinde geçirilen bu önemli günün anlamı ve önemi ile belirtiliyor. Bu sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında da yer aldı. 2020 Kandil mesajları ile siz de sevdiklerinize en içten ve dualı dileklerinizi gönderebilirsiniz. Kısa, uzun, yeni ve resimli Mevlid Kandili mesajları için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte 28 Ekim 2020 En güzel, yeni, resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! Kandiliniz Mübarek Olsun

KISA, UZUN KANDİL MESAJLARI 2020

Kandil mesajları için kısa, uzun ve daha birçok seçeneğe bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Sevdiklerinize en güzel göndererek bu önemli günün önemini paylaşabilirsiniz.

YENİ, RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Whatsapp, SMS ya da diğer sosyal medya hesaplarından paylaşabileceğiniz resimli kandil mesajları seçenekleri şöyle;

Mevlid Kandili mesajları ile günün anlamı ve önemi paylaş! 2020 Kısa, Uzun, Yeni ve Resimli Kandil mesajları

EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen "nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür."
Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

MEVLİD KANDİLİ'NDA OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK İBADETLER

Mevlid Kandili mesajları ile günün anlamı ve önemi paylaş! 2020 Kısa, Uzun, Yeni ve Resimli Kandil mesajları

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.
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Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
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Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Mevlid Kandili mesajları ile günün anlamı ve önemi paylaş! 2020 Kısa, Uzun, Yeni ve Resimli Kandil mesajları

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
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Ne zaman ki iyiki'lerimiz keşke'lerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

Mevlid Kandili mesajları ile günün anlamı ve önemi paylaş! 2020 Kısa, Uzun, Yeni ve Resimli Kandil mesajları

KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
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Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
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Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid Kandili mesajları ile günün anlamı ve önemi paylaş! 2020 Kısa, Uzun, Yeni ve Resimli Kandil mesajları

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Mevlid Kandili mesajları ile günün anlamı ve önemi paylaş! 2020 Kısa, Uzun, Yeni ve Resimli Kandil mesajları

* De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Mevlid Kandili mesajları ile günün anlamı ve önemi paylaş! 2020 Kısa, Uzun, Yeni ve Resimli Kandil mesajları

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Mevlid Kandili mesajları ile günün anlamı ve önemi paylaş! 2020 Kısa, Uzun, Yeni ve Resimli Kandil mesajları

Ne zaman ki iyiki'lerimiz keşke'lerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

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Mevlid Kandili mesajları ile günün anlamı ve önemini belirtin! 2020 Kısa, Uzun, Yeni ve Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajları burada
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