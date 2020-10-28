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Son dakika... 'den ırkçı Fransız dergisi açıklaması

sözcüsü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tahriki ile başlayan ve ırkçı dergi 'nun alçak saldırıları ile devam eden İslam ve Müslüman düşmanı yayın ve saldırılara ilişkin çarpıcı son dakika açıklamalarında bulundu. İfade özgürlüğü maskesinin arkasına saklanılamayacağını belirten Çelik "Nefret cephesi sahada masada da kazanamayacak" dedi.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 06:36 Son Güncelleme: 28.10.2020 07:03 ABONE OL
Son dakika... AK Parti'den ırkçı Fransız dergisi Charlie Hebdo açıklaması

AK Parti sözücü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamalarında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan üzerinden İslam ve Müslüman düşmanı saldırılarla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu ve dünyayı tedirgin eden bu nefret söylemine tepki gösterdi. Çelik bu saldırıların Türkiye'yi yolundan çeviremeyeceğinin altını çizerken "Sağduyu sahibi herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir" dedi.

ÇELİK'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: NEFRET CEPHESİ HALİNE GELDİLER

Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır. Bu husumet cephesinin inancımıza niye saldırdıklarını, Cumhurbaşkanımıza karşı neden nefret siyaseti ürettiklerini biliyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TÜM BU SALDIRILARA KARŞI MAZLUMLAR İÇİN YÜRÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Uğruna mücadele ettiğimiz değerlere düşmanlar. Biz de bu zihniyetle mücadele etmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımız, tüm bu nefret cephesine karşı, mazlumlar için yol yürümeye kararlı bir şekilde devam ediyor. Nefret cephesi sahada da masada da kazanamayacak. Bunların nefret yayınları kararlılığımızı artırıyor.

"SAĞDUYU SAHİBİ HERKES LANETLEMELİ"

Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu bu nefret cephesinin ikiyüzlü ahlaksızlığını masada ve sahada yenilgiye uğratmaya devam edecek. Sağduyu sahibi ve inançlara saygılı herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir.

Fransız Charlie Hebdo dergisinden Başkan Erdoğan'a alçak saldırı!

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Son dakika... AK Parti'den ırkçı Fransız dergisi Charlie Hebdo açıklaması
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