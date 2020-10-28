Son dakika... AK Parti'den ırkçı Fransız dergisi Charlie Hebdo açıklaması

AK Parti sözücü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamalarında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan üzerinden İslam ve Müslüman düşmanı saldırılarla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu ve dünyayı tedirgin eden bu nefret söylemine tepki gösterdi. Çelik bu saldırıların Türkiye'yi yolundan çeviremeyeceğinin altını çizerken "Sağduyu sahibi herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir" dedi.